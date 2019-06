Der Tourismus ist in den Gemeinden Görwihl und Herrischried auf Talfahrt. Laut Nicola Vonhof, Geschäftsführerhin der Hotzenwald-Tourismus GmbH, ist die Zahl der Übernachtungen, verglichen mit 2017, im vergangenen Jahr 2018 in beiden Gemeinden um rund sechs Prozent zurückgegangen – in Görwihl um 6,8 Prozent, was 1858 Übernachtungen weniger entspricht, in Herrischried um 6,5 Prozent oder 6322 Übernachtungen weniger. Diese Zahlen nannte Vonhof im Görwihler Gemeinderat am Montag. Nur die Gemeinde Rickenbach kam bei den Übernachtungen in 2018 auf ein Plus von 1,1 Prozent oder 1318 Übernachtungen.

Todtmoos Abwärtstrend im Tourismus hält an Das könnte Sie auch interessieren

Bei den Gästeankünften stand Görwihl mit einem leichten Plus von 0,2 Prozent (15 mehr als 2017) besser als bei den Übernachtungen da, während Herrischried auch in diesem Bereich mit 6,1 Prozent Einbußen erlitt. Insgesamt verzeichneten die drei Hotzenwald-Gemeinden in 2018 rund 2,7 Prozent oder 6799 weniger Übernachtungen sowie 3,3 Prozent oder 1372 weniger Gästeankünfte.

In der Summe bedeutet dies: 2018 wurden in Görwihl, Herrischried und Rickenbach 246 357 Übernachtungen gezählt (2017: 253 156) sowie 39 745 Gästeankünfte (2017: 41 117). Bei der Bettenzahl blieb Görwihl mit 59 auf demselben Stand wie 2017, wogegen Herrischried im vergangenen Jahr 6,9 Prozent, Rickenbach sogar 11,5 Prozent weniger Betten zur Verfügung hatte – was im Endergebnis ein Minus von 6,8 Prozent ergibt.

Nicola Vonhof, Geschäftsführerin der Hotzenwald-Tourismus GmbH, präsentierte die Bilanz von 2018 im Gemeinderat Görwihl. | Bild: Peter Schütz

Insgesamt verfügen die drei Hotzenwald-Gemeinden über 2746 Betten (2017: 2947) für Gäste. In der Gemeinde Görwihl legten vor allem die Gasthöfe und Pensionen bei den Übernachtungen zu, während es bei den Hotels einen massiven Einbruch von 44 Prozent oder 2337 Übernachtungen weniger als 2017 gab. Auch bei den Ferienwohnungen gab es ein Minus von 13 Prozent oder 2296 weniger Übernachtungen als 2017. Bei den Ferienwohnungen erwartet Nicola Vonhof „Umschichtungen“, da einige Ferienwohnungsbesitzer sich neu orientiert haben“, wie sie am Montag berichtete.

Einen Umbruch wird es laut Vonhof auch im Panoramahotel Alde Hotz in Görwihl geben: Dort wird ein neuer Pächter einsteigen, „er will vom Albsteig mehr profitieren“. Generell schlägt sich der Trend im Tourismus „zu kürzeren Aufenthalten“, so Vonhof.

Einen Aufschwung sollen ein neuer Premium-Wanderweg in Rickenbach, eine Neukonzeption der Homepage der Ferienwelt Südschwarzwald (der die Hotzenwald-Gemeinden angehören) sowie eine „TourFox Map“ geben. Dabei handelt es sich um eine kombinierte Nutzung von analoger Faltkarte und digitaler App. „Wir gehen da einen neuen Weg“, so Vonhof, „und weil das chic und neu ist, sind wir dabei“.