Die Spannung steigt: Am Sonntag, 29. Januar, wird in Görwihl der Bürgermeister für die nächsten acht Jahre gewählt. Zur Wahl stehen Amtsinhaber Carsten Quednow (52), der Donaueschinger Hauptamtsleiter Mike Biehler (40) und der Görwihler Spanndeckenmonteur Daniel Stiller (32).

3382 Wahlberechtigte

Nach Angaben der Gemeindeverwaltung Görwihl gibt es diesmal 3382 Wahlberechtigte. Den Wahlschein beziehungsweise Briefwahl beantragt haben 1185 Personen – also schon 35 Prozent der Wahlberechtigten. 328 Personen sind als Erstwähler zur Bürgermeisterwahl aufgerufen. Insgesamt stehen am Sonntag 20 Wahlhelfer zur Verfügung.

Im Gegensatz zu früheren Wahlen gibt es in der Gemeinde Görwihl nur einen Wahlbezirk. Der einzige Wahlraum befindet sich in der Hotzenwaldhalle in Görwihl. Der Raum ist barrierefrei. Das Wahllokal ist von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Die Auszählung der abgegebenen Stimmen erfolgt nach Schließung des Wahllokals im Rathaus Görwihl. Dort wird schon um 15 Uhr mit der Prüfung der Wahlscheine durch den Briefwahlausschuss begonnen.

Aktuelle Ergebnisse im SÜDKURIER-Liveticker

Laut Gemeindeverwaltung wird die Ergebnisverkündung durch den Wahlausschuss nicht vor 19.30 Uhr in der Hotzenwaldhalle Görwihl erfolgen. Das SÜDKURIER-Medienhaus wird live vor Ort berichten. Aktuelle Ergebnisse präsentiert der SÜDKURIER im Live-Ticker.

Zur Ergebnisverkündung in der Hotzenwaldhalle wird ein Gesamtchor aus den örtlichen Musikvereinen aufspielen – dies auch im Fall, dass sich eine Neuwahl, also ein zweiter Wahlgang, abzeichnet, falls kein Wahlsieger festgestellt werden kann. Erhält keiner der Bewerber mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen, findet am Sonntag, 12. Februar 2023, eine Neuwahl statt, bei der die höchste Stimmenzahl entscheidet. Vorsitzender des Wahlausschusses ist Gemeinderat und Bürgermeisterstellvertreter Matthias Eschbach.

Aktuell informiert rund um die Bürgermeisterwahl

Wer wird Bürgermeister von Görwihl? Wie läuft der Wahlkampf und was passiert am Wahlabend? Wir halten Sie mit unserem Newsticker auf dem Laufenden: