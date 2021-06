von Susanne Eschbach

Die Corona-Fallzahlen sinken weiter und viele Menschen sind inzwischen vollständig gegen Covid-19 geimpft. So steht für sie dem nächsten Urlaub nichts mehr im Weg. „Die Leute wollen raus“, sagt Thomas Zimmermann von Busreisen Zimmermann. Er bekommt die Aufbruchstimmung der Reiselustigen täglich zu spüren: „Die Telefone klingeln jeden Tag und immer häufiger“, sagt er. Und auch in den gesamten Pfingstferien waren die drei Miet-Reisemobile des Unternehmens unterwegs. „Die Reisemobile waren das Erste, das weg war“, so Zimmermann weiter. Denn mit den Fahrzeugen konnte die Firma Zimmermann am schnellsten reagieren. „Hier waren halt auch kurzfristige Buchungen möglich“, sagt der Chef.

Rund sieben Monate dauerte der zweite Lockdown; nur wenige Wochen davor wurde der erste Lockdown beendet. „Nach dem ersten Lockdown kamen die Leute nur zögerlich zurück“, so die Erfahrung von Thomas Zimmermann. Er hat die Unsicherheit vor allem bei den älteren Menschen gespürt. „Diese sind unser Klientel, wenn es um Tagesfahrten oder Mehrtagesfahrten mit dem Bus geht“, sagt er. Jetzt sind vor allem die älteren Menschen vollständig geimpft und wollen wieder reisen.

Lockerungen auch im Ausland

Thomas Zimmermann reagiert auf diesen Kundenwunsch. Die ersten Mitarbeiter sind zurück und nehmen ihre Arbeit in den Geschäftsräumen wieder auf. „In rund zwei Wochen bieten wir wieder Tagesfahrten innerhalb von Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien und Spanien an“, so Zimmermann. Er geht davon aus, das in diesen Ländern in den kommenden Tagen die meisten Lockerungen durchgesetzt werden.

Im Juli sollen auch schon wieder mehrtägige Reisen möglich sein. Bisher hat er sich noch zurückgehalten, weil in vielen Ländern und Bundesländern verschiedene Coronaregeln gelten. „Das ist einfach zu kompliziert“, sagt Zimmermann. Doch Österreich öffnet sich jetzt wieder und auch in Griechenland werden keine Tests mehr benötigt. Ab Montag entfällt die PCR-Pflicht auch für Spanien.

Momentan sind viele Kunden dabei, ihren Urlaub für den Sommer und für den Herbst zu buchen. Wobei momentan nur Reisen innerhalb Europas möglich sind. „Fernreisen können noch keine stattfinden“, so der Unternehmer. Viele Länder gelten immer noch als Risikogebiet, weshalb die Reisebüros momentan noch keine Fernreisen im Angebot haben, erklärt Zimmermann.

Eine Nachfrage bei Tui Deutschland Lohgerbe wurde nicht beantwortet. „Wir als Filiale dürfen leider keine Interviews geben“, sagte die dortige Büroleiterin Annette Herzog. Tui hatte allein bis Ende vergangenes Jahr staatliche Hilfspakete von mehreren Milliarden Euro beantragt, weil der Konzern infolge der Pandemie in schwere wirtschaftliche Turbulenzen geraten war.