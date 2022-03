von sk

Die Fricktalstraße befuhr in der Nacht auf Dienstag, 8. März, gegen 1.40 Uhr eine 43 Jahre alte Frau in Richtung Grenzübergang. Kurz bevor sie die Brücke „Hebelweg“ passierte, wurde vor ihr herannahendes Auto ein Fahrrad von der Brücke auf die Fahrbahn geworfen. Nur durch rechtzeitiges Abbremsen der 43-Jährigen konnte eine Kollision verhindert werden. Die Polizei wurde verständigt. Im Rahmen der Fahndung konnten weiter in der Mumpferfährstraße zwei auf der Straße liegende Absperrzäune, sowie drei Mülltonnen, welche die Bauvereinstraße versperrten, festgestellt werden. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Telefon 07761/9340) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in den oben genannten Bereichen gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.