Kellereinbrüche – hochwertige E-Bikes gestohlen

Zwischen Freitag und Sonntag (4.-6. März 2022) sind in Bad Säckingen in drei Mehrfamilienhäusern die Kellerräumlichkeiten aufgebrochen worden. Betroffen waren laut Polizei Häuser in der Friedrich-, der Merianstraße und im Edwin-Naef-Weg. Der oder die Einbrecher dürften es hauptsächlich auf hochwertige Fahrräder und Zubehör abgesehen haben, vermutet die Polizei. Drei E-Bikes im Wert von über 8000 Euro wurden entwendet, zudem ein Fahrradständer, ein Laufradsatz und ein Stoßdämpfer im Wert von insgesamt rund 1800 Euro, zählt der Bericht auf. Außerdem nahmen die Tatverdächtigen noch zwei Bohrmaschinen und einen Feuerlöscher mit. Zwei gesicherte Pedelecs wurden beim Diebstahlsversuch beschädigt. Zu den wahrscheinlichen Tatzeiten teilt die Polizei folgendes mit: Das Delikt im Edwin-Naef-Weg passierte zwischen Freitag, 17.30 Uhr und Samstag, 11.30 Uhr, das in der Friedrichstraße von Samstag, 21.30 Uhr auf Sonntag, 9 Uhr. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise entgegen (Tel. 07761 934-0).

Einbrecher erbeuten Schmuck und Uhren

Über das vergangene Wochenende (4.-6. März) ist zudem in ein Haus in der Agricolastraße in Bad Säckingen eingebrochen worden. Über ein aufgehebeltes Fenster verschafften sich der oder die Einbrecher Zugang zum Haus, teilte die Polizei mit. Im Innern wurde verschiedene Behältnisse durchsucht. Uhren und Schmuck wurden gestohlen. Die Kriminalpolizei Waldshut-Tiengen (Kontakt 07741/ 8316-0) bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen.

Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Am Samstagmittag, 5. März, waren nach einem Verkehrsunfall an der „Schnötkreuzung“ zwischen Dogern und Waldshut drei Verletzte zu beklagen. Das teilte die Polizei mit. Kurz vor 14.30 Uhr war ein 75-jähriger Renault-Fahrer laut Polizei aus der Schnötstraße in die Kreuzung eingefahren. Die Ampelregelung dort war zu diesem Zeitpunkt außer Betrieb. Den Unfallhergang beschreibt dien Polizei wie folgt: „Der Renault kollidierte mit einem auf der B34 in Richtung Bad Säckingen fahrenden Fiat. Der Renault drehte sich in der Folge, der Fiat wurde abgewiesen und stieß noch mit einem an einer Einmündung wartenden Dacia zusammen.“ Es verletzten sich laut Polizei der Renault-Fahrer, die 44 Jahre alte Fiat-Fahrerin und die 78-jährige Beifahrerin im Dacia. Während diese mit leichten Verletzungen davonkam, wurden die beiden anderen schwer verletzt. Die Fiat-Fahrerin kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Die drei Autos mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden liegt nach Polizeischätzung bei ca. 24.000 Euro. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren zudem mit insgesamt acht Fahrzeugen im Einsatz.

Uneinsichtig – Betrunkener fährt Fahrrad

Trotz der polizeilichen Weisung, kein Fahrrad zu fahren, schwang sich am Samstagmittag, 5. März, ein mutmaßlich betrunkener Mann in Wehr auf seinen Drahtesel. Gegen 16.30 Uhr war die Polizei über einen randalierenden Mann beim Bahnhof verständigt worden. Der 24 Jahre alte Mann soll laut Polizei dort Flaschen herumgeworfen haben. Zerstreute Glasscherben stützten die Mitteilung, so dass dem merklich alkoholisierten Mann ein Platzverweis erteilt wurde. Nach Angaben der Polizei tat dieser lautstark seinen Unmut darüber kund und wollte sich auf sein Fahrrad schwingen. Dies sei ihm von den Beamten mit Hinweis auf die möglichen Konsequenzen untersagt worden. Er sicherte dies laut Polizei zu, stieg aber, als er sich außer Sichtweise glaube, aufs Rad. Die Polizei stoppte ihn. Eine Alkoholüberprüfung ergab über 1,6 Promille, so der Polizeibericht, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Ermittlungen wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt wurden eingeleitet.

Unfall: Polizei sucht Zeugen

Am Samstagmorgen, 5. März 2022, haben sich laut Polizei zwei abbiegende Autos an der Kreuzung Gießen-/Hauensteinstraße gestreift. Zeitpunkt war gegen 8.50 Uhr. Die Polizei sucht nun Zeugen. Eine 85-jährige Frau in einem silbernen VW und ein 48-jähriger Mann in einem älteren roten Mercedes-Benz standen sich nach Polizeiangaben gegenüber und hatten jeweils die Absicht, nach links in die Gießenstraße einzufahren. Während des Abbiegens touchierten sich die Autos leicht. Der Sachschaden liegt nach Polizeischätzung bei ca. 1500 Euro. Die Aussagen der Beteiligten zum Unfallhergang unterscheiden sich. Aufgrund des regen Geschehens an der Unfallörtlichkeit hofft das Polizeirevier Bad Säckingen auf Zeugenhinweise (Tel. 07761/934-0).