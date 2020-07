von Maria Schlageter

Die großen Sommerferien stehen vor der Tür. Eine Zeit, die von Kindern und Jugendlichen sehnlichst herbeigesehnt wird, bei den Eltern aber regelmäßig für Bauchschmerzen sorgt: Sechs Wochen können extrem lange dauern, wenn es darum geht, den Nachwuchs zu bespaßen und – noch wichtiger – eine Betreuung für die Kleinen zu finden. Die gute Nachricht lautet deshalb: Auch im Corona-Jahr hat die Stadt Bad Säckingen ein Sommerferienprogramm auf die Beine stellen können.

Federführend daran beteiligt sind neben den einzelnen Vereinen, Grünen-Stadtrat und Pädagoge Michael Koubik, Peter Knorre vom Jugendhaus Altes Gefängnis, Felix Kromer als Ansprechpartner für die Sportvereine und die Hallennutzung, sowie Michael Lafon, der seit einigen Jahren den Ferienspaß Bad Säckingen koordiniert.

Unter dem Dach des „Ferienspaß“ von Lafon sind nun auch die meisten der kurzfristig geplanten Programmpunkte organisiert. Das heißt: Die administrativen Dinge, wie Anmeldung und Buchung der Gebühr, laufen über den Ferienspaß. Die Durchführung der verschiedenen Aktionen obliegt den jeweiligen Vereinen und Institutionen.

Das Sommerferienprogramm THW Bad Säckingen Unter den Mottos „Spiel, Spaß und Lernen“ und „Mampf ohne Kampf“ bietet das THW Bad Säckingen am 4., 12. und 20. August jeweils von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr ein buntes Programm für alle Kinder ab sechs Jahren. Die Teilnehmerzahl ist auf jeweils zwölf Kinder beschränkt. Karateschule Eine Einführung in den Karate-Kampfsport gibt es am 7. August für alle Kinder zwischen sechs und zehn Jahren, am 14. Augst gibt es einen Kurs für alle Elf- bis14-Jährigen. Beide Kurse finden von 9 bis 11 Uhr statt. Am 4. September wird es von 9 bis 12 Uhr einen Präventions-Workshop zur Selbstverteidigung für Kinder von sechs bis zwölf Jahren geben. Alle Angebote der Karateschule gelten für maximal 20 Teilnehmer. Stadtbücherei „Lass dich überraschen „ lautet die diesjährige Aktion, bei welcher sich Kinder vom 28. Juli bis zum 12. September Themen-Rucksäcke ausleihen können. Darin enthalten sind Medien zu dem jeweiligen Thema, sowie eine Überraschung, die die Kinder behalten dürfen. Weitere Angebote Hinzu kommen voraussichtlich noch ein Angebot aus dem Fun Park, dem deutsch-türkischen Elternbeirat, sowie dem Turnverein. Bereits ausgebucht sind das Kinderferienprogramm für Grundschüler in Harpolingen und Rippolingen, sowie die Angebote der Caritas. Es gibt Wartelisten. Altes Gefängnis Ein eigenes Programm gibt es vom Alten Gefängnis vom 3. bis zum 21. August für Kinder ab acht Jahren. Informationen hierzu gibt es per Telefon: 07761-3610 oder per Mail: mail@altesgefaengnis.de Anmeldung Eine Übersicht, sowie Möglichkeiten zur Anmeldung gibt es unter: www.unser-ferienprogramm.de

Somit fällt das diesjährige Sommerferienprogramm zwar schmaler aus, als in den vergangenen Jahren, wichtig ist den Verantwortlichen jedoch die Botschaft an die Familien, dass an sie gedacht werde.

Das Ziel

„Kinder und Jugendlichen waren von der Corona-Krise mit am meisten betroffen. Trotz allen digitalen Möglichkeiten ist auch für sie der persönliche Kontakt unverzichtbar“, betonte Bürgermeister Alexander Guhl im Rahmen eines Pressegesprächs. Deshalb habe es schon in der Phase des Lockdowns erste Gespräche darüber gegeben, in welcher Form ein Ferienprogramm angeboten werden könnte. „Alles absagen wollten wir auf keinen Fall“, so Koubik.

Das Resultat

Ein kleines, aber feines Programm, das mit minimierten Gruppenzahlen und Flexibilität auf die Corona-Lage angepasst ist. Da viele der Angebote spontan ins Leben gerufen worden sind, appellierten Koubik und Knorre nochmals an die Vereine sich kurzfristig für die Kinder und Jugendlichen in Bad Säckingen zu engagieren – auf die Unterstützung der Stadt könnten sie jedenfalls zählen. Aufgrund der Lockerungen sei vieles wieder möglich, wie beispielsweise Kontaktsportarten. Auch die örtlichen Hallen dürfen während der Ferien genutzt werden. Wichtig sei hier allerdings ein Hygienekonzept, wie Kromer betonte.