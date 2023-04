„Es ist ein Generationenwechsel der anderen Art“, meinte der 61-jährige neue Vorsitzende des SPD-Ortsvereins, Volker Klinger, als er am Donnerstag den 31-jährigen Projektmanager Alexander Wunderle ablöste. Letzterer hatte den Bad Säckinger Ortsverein acht Jahre lang geleitet und aus beruflichen und privaten Gründen nicht mehr kandidiert, aber er bleibt den Genossen als stellvertretender Kreisvorsitzender erhalten.

Volker Klinger, der im Finanzdienstleistungssektor tätig ist, bezeichnete die Suche nach „Menschen, die mitgestalten möchten“, als eine seiner wichtigsten Aufgaben: „Ich brauche eure Hilfe, um die Kandidatenlisten für die Kommunalwahl 2024 zu füllen.“ Es gelte auch, mehr Mitglieder für den Ortsverein zu gewinnen, in dem derzeit 42 Genossinnen und Genossen registriert sind. Neu im Vorstand ist Stefan Meier als Beisitzer, ansonsten wurden alle Amtsinhaber für weitere zwei Jahre bestätigt. „Ihr werdet den Wechsel nicht so sehr merken“, erklärte Alexander Wunderle, der große Herausforderungen zu meistern hatte. Inmitten der Corona-Pandemie 2021 musste der Verein zwei Wahlkämpfe bestreiten. Bei der Landtagswahl 2021 hatte die SPD nur elf Prozent erzielt, „aber das lag nicht an unserem Direktkandidaten Peter Schallmayer“, so Wunderle. Mit den 25,7 Prozent bei der Bundestagswahl könne man zufrieden sein. Auf Corona folgte im Februar 2022 der nächste Schock, als Russland die Ukraine angriff. Der Ortsverein fordert den Parteiaustritt des ehemaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder und überwies 2200 Euro an das Kinderhilfswerk Ukraine.

Anstelle des verhinderten Fraktionssprechers Stephan Muster hielt Bürgermeister Alexander Guhl den Rückblick auf die Gemeinderatsarbeit. „Die Stadtwerke haben wir in einem wahnsinnigen Kraftakt gerettet.“ Natürlich sei man hinterher immer schlauer, aber kaum jemand habe realisiert, wie sehr die Stadt von russischem Gas abhängig gewesen sei. Zum Gesundheitscampus erklärte er: „Natürlich haben wir nicht alles richtig gemacht, aber die Baupreisexplosionen sind nicht Bad Säckingen-spezifisch.“ Personalgewinnung, Kinderbetreuung, ein neues Nutzungskonzept für das innerstädtische Gebäude nach dem Auszug der Straßenbauverwaltung und Polizei seien große Herausforderungen für die Zukunft, ebenso die Bewältigung des Zuzugs: „Ein fast größeres Problem als der Geldmangel ist die Flächenknappheit.“

Der Vorstand besteht aus Volker Klinger, Juliane Brenke (Stellvertreterin), Steve Kommogne (Schriftführer), Hidir Gürakar (Kassierer) sowie Stefan Hein, Stefan Meier und Stephan Muster (Beisitzer). Die Delegierten für die Kreisdelegierten- und Europawahlkonferenz auf Kreisebene sind Volker Klinger, Kerstin Guhl, Alexander Wunderle, Steve Kommogne, Stefan Meier, Alexander Guhl und Stefan Hein.

Der SPD-Ortsverein Bad Säckingen existierte bereits im Jahre 1907. Zurzeit hat er 42 Mitglieder. Der Vorsitzende ist Volker Klinger.