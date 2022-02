von Susanne Eschbach

Nach langem Suchen in der Innenstadt, sind sie dann doch noch aufgetaucht: Die Bad Säckinger Wiiber. Wenn es in diesem Jahr auch keinen Wiiberklatsch im Kursaal gegeben hat, so wollten sich nicht alle den Spaß nehmen lassen. Das beste Kleid wurde aufgebügelt und das Hütchen abgestaubt und zurechtgezupft, dann ging es ab auf die Straße und in die Cafés. Natürlich ganz vorbildlich mit Maske.