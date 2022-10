Für das Medizinische Versorgungszentrum Bad Säckingen (MVZ) hat ein neues Kapitel begonnen: Mit dem Umzug von zwei Arztpraxen aus den provisorischen Containern auf dem ehemaligen Krankenhausparkplatz ins Aqualon hat die Gesundheitseinrichtung nun ein neues Quartier. Im zweiten Obergeschoss der Therme praktizieren nun die Internistin und Diabetologin Dr. Annette Fenske und der Rheumatologe Dr. Daniel Schlittenhardt, mit Dr. Sabine Johnstone wird in wenigen Wochen die dritte Medizinerin folgen.

Standorte Mit den Praxisräumen im Aqualon bekommt das Bad Säckinger MVZ einen neuen Mittelpunkt. Bislang gab es drei getrennte MVZ-Standorte: Die Container-Praxen auf dem Spitalparkplatz (Dr. Fenske und Dr. Schlittenhard) sowie die Frauenarztpraxis von Martin Hummel, Hellmund Neuhauser und Anne-Kathrin Birk, die auch weiterhin in der Schaffhauser Straße 11 untergebracht sein wird. Der dritte Standort in der Hildastraße 2 mit den Allgemeinmedizinern Sabine Johnstone (wechselt im November ebenfalls ins Aqualon) und Norbert Walter (geht in Ruhestand) wird zum Jahresende aufgelöst.

Es ist in gewisser Weise ein Neustart für das Bad Säckinger MVZ. Bei einer kleinen Feier in den neuen Praxisräumen wurde am Freitagabend auch der neue Geschäftsführer des MVZ vorgestellt: Franz Markus Pusel, der in Singen und Eichstätt/Oberbayern eine Beratungsfirma unter anderem fürs Gesundheitswesen betreibt, hat zum 1. Oktober Interimsgeschäftsführer Frede Thelen abgelöst. Pusel ist dabei nicht im MVZ angestellt, sondern bleibt selbständiger Dienstleister. Thelen war im Juli spontan für drei Monate eingesprungen, nachdem Jörg Blattmann den Geschäftsführerposten niedergelegt hatte. Pusel wird künftig einen Tag pro Woche in Bad Säckingen arbeiten, aber auch an den übrigen Tagen in Singen Ansprechpartner sein. Wesentliche Konstante vor Ort bleibt Kerstin Guhl als Assistentin der Geschäftsführung.

Vor wenigen Tagen war hier noch ein Büro, nun ist es das voll ausgestattete Behandlungszimmer der Internistin Annette Fenske, die bislang in einem Container praktizierte. | Bild: Obermeyer, Justus

Eigentlich sollte das MVZ zum Jahresende in den Gesundheitscampus im früheren Spital ziehen. Nach dem Baustopp dort musste schnell eine Alternative gefunden werden. Ein Verbleib in den Containern wäre nämlich „wegen der steigenden Mietkosten nicht finanzierbar gewesen“, so Kerstin Guhl. Auf die Schnelle konnte ein neuer Standort gefunden werden: Dort, wo bislang die Verwaltung von MVZ und Gesundheitscampus untergebracht waren, entstanden innerhalb weniger Wochen Praxisräume mit Warte- und Behandlungszimmern, Diabetes-Beratung, Labor, Backoffice und einem Sozialraum. Auch wenn die Mietverträge unbefristet sind: Die Hoffnung auf einen späteren Umzug in den Campus lebt weiterhin: „Wir bleiben so lange bis der Gesundheitscampus fertig ist“, so Kerstin Guhl optimistisch.

Bürgermeister Alexander Guhl und der scheidende Geschäftsführer Thelen bedankten sich besonders bei Aqualon-Geschäftsführer Franc Morshuis, der die neuen Mieter per Videobotschaft willkommen hieß. In seinem Rückblick auf seine Zeit als Interims-Geschäftsführer ließ Thelen aber auch deutliche Kritik an seinem Vorgänger anklingen: „Wir mussten viele Dinge machen, die schon hätten getan werden müssen, als das MVZ gegründet wurde.“

„Wir haben einiges Lehrgeld bezahlt“, befand auch Bürgermeister Guhl, erinnerte aber auch daran, dass das Bad Säckinger MVZ das erste kommunal getragene MVZ in Baden-Württemberg sei. Einige Kinderkrankheiten habe man durchstehen müssen, sei auch ein Wagnis eingegangen. Angesichts der Entwicklkung in der medizinischen Versorgung sei der eingeschlagene Weg aber richtig. „Die Medizin wird weiblicher“ so Guhl. Das alte Hausarzt-Modell mit selbständigen Ärzten werde dem nicht gerecht. Mit Medizinischen Versorgungszentren werde gerade Medizinerinnen das Praktizieren ermöglicht.

Nach dem Umzug in die neuen Räume gibt noch das ein oder andre Provisorium, wie die Namenschilder an den Türen. | Bild: Obermeyer, Justus

Nach hektischen Wochen soll das MVZ nun in ruhigere Fahrwasser geführt werden und zu einem Team werden. Den neuen Mannschaftsgeist betonte auch der neue Geschäftsführer Franz Markus Pusel, der sich weniger als Chef sieht, sondern sich vielmehr als „Diener“ des MVZ-Personals bezeichnete. Er wolle mit seiner langjährigen MVZ-Erfahrung dazu beitragen, „dass Sie die Patienten optimal versorgen können.“

Schon jetzt sei ein Zusammenwachsen des Personals der drei MVZ-Standorte deutlich spürbar, berichtete Kerstin Guhl. Beim Umzug am Freitag hätten alle fleißig mit angepackt, um gleich am Montag, 17. Oktober, wieder öffnen zu können – von der Auszubildenden bis zur Ärztin. „Das Team leben“ – das sei das Ziel für die nächsten Monate.