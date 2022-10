Das medizinische Containerdorf auf dem Parkplatz des früheren Bad Säckinger Spitals lichtet sich: Nach der Aufgabe des Mini-Impfzentrums des Landkreises verlassen nun auch die Internistin und Diabetologin Dr. Sabine Fenske und der Rheumatologe Dr. Daniel Schlittenhardt die Interimsunterkunft und ziehen in der kommenden Woche in das zweite Obergeschoss des Aqualon. Das ganze während des ganz normalen Praxisbetriebs, lediglich am Freitag, 14. Oktober, blieben die beiden Praxen des MVZ geschlossen, ab Montag, 17. Oktober, geht es an neuem Standort nahtlos weiter.

Nach 27 Monaten im engen Provisorium bekommen die beiden Praxen wieder mehr Platz: Mit rund 220 Quadratmetern wird sich die Grundfläche der Praxen mehr als verdoppeln. Vor allem aber: „Die neuen Räume im Aqualon sind warm, hell und freundlich“, so Kerstin Guhl, Assistentin des neuen MVZ-Geschäftsführers Franz Markus Pusel, der am kommenden Freitag seinen Dienst in Bad Säckingen antritt. Wie Guhl weiter berichtet, wird in den nächsten Wochen auch die Allgemeinmedizinerin Sabine Johnstone ins Aqualon umziehen. Sie praktizierte bislang am zweiten MVZ-Standort im Gemeindefestspielhaus in der Hildastraße. Dort wird Dr. Norbert Walter noch bis zum Jahresende Patienten empfangen.

Weitere Gynäkologin in Facharztpraxis

Gute Neuigkeiten gibt es vom dritten MVZ-Standort in der Schaffhauser Straße: Die gynäkologische Facharztpraxis von Dr. Martin Hummel und Dr. Hellmund Neuhauser hat Zuwachs bekommen, wie Kerstin Guhl erfreut mitteilt: Anne-Kathrin Birk hat ihre Facharztprüfung erfolgreich absolviert und praktiziert seit 1. Oktober als dritte Fachärztin für Frauenheilkunde in der Praxis, die in der Schaffhauser Straße bleiben soll.

Gesundheitscampus bleibt das Wunschziel

Eigentlich sollten alle drei Standorte Ende des Jahres unter dem Dach des Gesundheitscampus im ehemaligen Spitalgebäude vereinigt werden. Doch nachdem vor einigen Wochen die Baukosten aus dem Ruder liefen und ein Baustopp verfügt wurde, ist noch immer unklar, ob, und in welcher Form das Projekt Gesundheitscampus realisiert werden kann. „Für das MVZ bleibt das Ziel nach wie vor der Campus“, sagt Kerstin Guhl. Aber auch für den Plan B – falls der Campus vorerst nicht kommen sollte – habe die städtische GmbH im Aqualon eine langfristige Perspektive, „Aqualon-Geschäftsführer Frank Morshuis war in den Gesprächen sehr unkompliziert“, so Kerstin Guhl über die schnellen Erfolg bei der Suche nach neuen Praxisräumen. Schon jetzt sind die Büros der Geschäftsführungen von MVZ und Gesundheitscampus im Aqualon untergebracht. Und auch die Mietverträge für die Praxisräume sind vorsorglich unbefristet abgeschlossen worden.