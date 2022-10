von sk

Ein 46-jähriger Motorradfahrer kollidierte Mittwochabend bei Schupfart mit einem Reh und wurde dabei schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungshelikopter ins Spital gebracht. Der 46-jährige fuhr laut Bericht der Kantonspolizei kurz vor 18 Uhr mit seinem Motorrad von Schupfart in Richtung Wegenstetten. Dabei kollidierte er im außerörtlichen Bereich mit einem Reh, welches die Straße überquerte und kam in der Folge zu Fall. Ersthelfer sowie anrückende Polizeipatrouillen fanden den Mann nicht ansprechbar neben der Straße liegend vor. Der Motorradlenker verletzte sich bei der Kollision schwer. Er wurde mittels Rettungshelikopter ins Spital transportiert. Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zwecks Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen.

Lörrach: Frau fällt betrunken mit ihrem Motorroller um

In Lörrach fiel am Mittwochabend in der Hauptstraße eine betrunkene Frau mit ihrem Motorroller um. Eine Zeugin hatte der Polizei gegen 22.40 Uhr gemeldet, dass eine Frauwohl mit dem Motorroller angefahren aber nach einigen Metern Fahrt umgefallen sei. Vielleicht sei die Alkoholisierung der Fahrerin für den Vorgang verantwortlich, so die Zeugin. So war es auch. Ein Alkoholtest bei der 48-jährigen Fahrerin ergab laut Polizei ein Ergebnis von etwa 2,4 Promille. Im Krankenhaus folgte eine Blutentnahme. Die 48-Jährige wurde nicht verletzt.

Rheinfelden: Motorradfahrer kommt von Bundesstraße ab

Ein 19-jähriger Motorradfahrer kam am Mittwoch gegen 21.15 Uhr bei Rheinfelden aus nicht bekannten Gründen von der Fahrbahn ab und stürzte. Der 19-Jährige befuhr die Bundesstraße 34, als er in Höhe der Kläranlage bei Herten von der Fahrbahn abkam. Er konnte zunächst wohl sein Motorrad stabilisieren, gelangte wieder auf die Fahrbahn und kam dann in der Folge auf der anderen Straßenseite von der Fahrbahn ab. Der Rettungsdienst brachte den verletzten Motorradfahrer in ein Krankenhaus. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/7404-0) sucht Zeugen, welche zum Unfallhergang Angaben machen können.

Grenzach-Wyhlen: Serie von Pkw-Aufbrüchen

Erneut wurden an mehreren Autos die Scheiben eingeschlagen, um ins Fahrzeuginnere zu gelangen – dieses Mal in Grenzach-Wyhlen. Aus einigen Wagen wurde Bargeld gestohlen, wie die Polizei berichtet. Die Taten ereigneten sich in den frühen Morgenstunden am Freitag. Die Fahrzeuge standen in den Straßen Im Proli, Schneckenbergweg, Kirchstraße und Ziegelhofstraße. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen (07624/98900) bittet Eigentümer von videoüberwachten Grundstücken, die Aufzeichnungen ihrer Anlage zu sichten und im Erfolgsfalle sich mit dem Polizeiposten in Verbindung zu setzen. Es wird angenommen, dass sich der unbekannte Autoaufbrecher in der Nacht längere Zeit in Grenzach und Wyhlen aufhielt, um nach Tatgelegenheiten zu suchen. Eine ähnliche Serie von Autoaufbrüchen war am Vortag in Binzen gemeldet worden.