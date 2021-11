von sk

Leidenschaft, Sexappeal, Temperament und eine charismatische Stimme – das sind die Attribute, die Tina Turner unverwechselbar machen. „The Soul of Tina“ ist die musikalische Verbeugung vor der großen Künstlerin. Tess D. Smith, die als Frontfrau bei „The Commodores“ berühmt wurde, bringt am 4. Dezember gemeinsam mit einer Liveband und Tänzerinnen die größten Hits von Tina Turner auf die Bühne des Gloria-Theaters in Bad Säckingen – authentisch, mit feuriger Leidenschaft und einer explosiven Live-Performance, teilt das Gloria mit.

Termin und Karten Samstag, 4. Dezember, 20 Uhr, Karten gibt es für 49 bis 59 Euro. Der Vorverkauf läuft. Erhältlich sind die Eintrittskarten wie gewohnt direkt im Gloria-­Theater, im Internet ( www.gloria-theater.de ), übers Kartentelefon unter der Nummer 07761/64 90 sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Titel wie „A Fool in Love“ oder „Nutbush City Limits“ machten Tina Turner mit ihrem Ehemann Ike berühmt. Nach der Trennung gelang es Tina Turner, als Solokünstlerin den musikalischen Olymp zu erklimmen. Mit Hits wie „What‘s Love Got To Do With It“, „Typical Male“, „Addicted To Love“ und vielen anderen wurde sie zu einer der erfolgreichsten Sängerinnen weltweit.

Die Tribute-Show präsentiert das Beste aus mehr als 50 Jahren Tina Turner – von den Anfängen aus der Ike & Tina Turner Revue mit Liedern wie „River Deep Mountain High“ und „Proud Mary“ bis hin zu ihren Hits wie „Simply The Best“ und „Private Dancer“, schreibt das Gloria-Theater weiter.