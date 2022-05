Die Jugendfeuerwehr Bad Säckingen hat am vergangenen Dienstag, 10. Mai, nach einem Jahr Pause ihre Hauptversammlung durchgeführt. Hierbei standen neben einem Blick zurück auch die Wahl eines neuen Jugendfeuerwehrwarts und seiner Stellvertreter auf dem Plan.

Volles Haus in der Fahrzeughalle Bad Säckingen. | Bild: Jugendreuerwehr Bad Säckingen

Jugendfeuerwehrwart Roy Dede konnte zufrieden auf die vergangenen zwei Jahre zurückschauen. Trotz aller Einschränkungen, welche die Pandemie in den vergangen beiden Jahren mit sich brachte, war die Jugendfeuerwehr sehr aktiv und zählt nun acht Mitglieder mehr in der Jugendgruppe.

Alte und neue Leitung (von Links): Roy Dede, Fabian Fischer, Carsten Otteny, Andrea Arnold und Philipp Wunderle. | Bild: Jugendfeuerwehr Bad Säckingen

Auch die Aktionen in der Kindergruppe der Jugendfeuerwehr Bad Säckingen trugen erste Früchte, wodurch sieben Kinder aus der Kindergruppe in die Jugendgruppe übernommen werden konnten.

Jugendfeuerwehr Die Jugendfeuerwehr wurde 1981 gegründet und ist eine Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr Bad Säckingen. Im Gegensatz zur aktiven Wehr, die sich in vier Abteilungen Bad Säckingen, Wallbach, Harpolingen und Rippolingen gliedert, sind in der Jugendfeuerwehr laut deren Webseite rund 30 Mädchen und Jungen aus allen Abteilungen aktiv.

Auch das Betreuer- und Helferteam für die Jugend- und die Kindergruppe konnte weiter verstärkt werden. Feierlich aufgenommen wurden Holger Hausin, Philipp Wunderle, Linda Schmid, Markus Vögtle, Nick Wiedemann und Pascal Schumann. Für ihr erbrachtes Engagement und auch als Ansporn wurde den beiden Stellvertretern Fabian Fischer und Carsten Otteny die Ehrennadel der Kreisjugendfeuerwehr von Kreisjugendleiter Pattric Grzybek überreicht.

Fabian Fischer erhält die Ehrennadel der Kreisjugendfeuerwehr. | Bild: Jugendfeuerwehr Bad Säckingen

Kreisehrung Carsten Otteny. | Bild: Jugendfeuerwehr Bad Säckingen

Bei den anstehenden Wahlen wurde als neuer Jugendfeuerwehrwart Carsten Otteny gewählt. Er wird in seiner Arbeit durch zwei Stellvertreter unterstützt: Andrea Arnold, die sich mit Ihrem Team für die Kindergruppe engagiert, und Philipp Wunderle, der zusammen mit Carsten Otteny die Jugendgruppe erfolgreich weiter entwickeln will.

Bericht aus der Kindergruppe – Renate Fischer. | Bild: Jugendfeuerwehr Bad Säckingen

Tanja Thomann wurde in Ihrem Amt als Kassiererin wiedergewählt. Kassenprüfer sind Philipp Wunderle und Nick Wiedemann. Auch die Jugendlichen durften ihre Jugendsprecher wählen: Leon Schreyer, Isabelle Welsch, Lena Weber und Lukas Schapfel.

Neue Leitung von links Carsten Otteny, Andrea Arnold und Philipp Wunderle. | Bild: Jugendfeuerwehr Bad Säckingen

Neben zwölf weiteren Jugendproben steht für die Jugendlichen in de Feuerwehr in diesem Jahr noch ein abwechslungsreiches Programm auf dem Plan. Darunter ein Zeltlager am Bodensee, Spielestraßen bei diversen Sommerfesten, einer Videonacht und diversen Kreisveranstaltungen.