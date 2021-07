von Susanne Eschbach

Auch in der Bad Säckinger Stadtbücherei kehrt der Normalbetrieb zurück. „Wer uns besuchen möchte, braucht keinen Termin mehr“, freut sich Martina Huber, die Leiterin der Stadtbücherei. Zum Normalbetrieb gehört auch, dass die Leiterin gemeinsam mit ihrem Team wieder eine Sommer-Leseaktion für die Kinder ab der ersten bis Ende der vierten Klasse anbieten. „Heiß auf Lesen“ heißt es wieder ab Donnerstag, 15. Juli. Einmal mehr hat die Stadtbücherei dafür rund 136 Bücher abgeschafft, die während der Aktion ausschließlich von den teilnehmenden Kindern ausgeliehen und gelesen werden dürfen. Erst am Ende der Aktion werden diese Bücher dann in die freie Ausleihe für alle Kinder gehen. Die Teilnahme für die Kinder ist kostenlos. Finanziert worden sind die Bücher vom Förderkreis der Stadtbücherei und einer privaten Spende.

Einmal mehr möchte die Stadtbücherei mit der Sommeraktion etwas für die Leseförderung tun. „Gerade die Erstklässler sind bedingt durch die Schulschließungen längst nicht so lesefit, wie sie sein sollten“, erklärt Martina Huber. Um die Kinder auf die Aktion aufmerksam zu machen, haben das Team Plakate und Flyer mit allen Informationen für die Grundschulen vorbereitet. Darunter auch die Anmeldung für die Aktion, die das Kind dann bei der Stadtbücherei abgeben kann.

Logbuch für Kinder

Die Aktion startet zwar am 15. Juli und dauert die gesamten Sommerferien hindurch, doch steht kein fester Anmeldetermin. „Die Kinder dürfen jederzeit mit einsteigen“, beruhigt Martina Huber. Mitmachen dürfen auch Kinder, die noch keine Büchereikarte für die Stadtbücherei besitzen. „Jeder Teilnehmer erhält eine Büchereikarte mit kostenloser Laufzeit bis 31. Dezember“, verspricht Huber. Mit der Anmeldung erhalten die Kinder ein „Logbuch“. Darin sollen die Kinder vermerken, wie viel Freude sie an dem Buch hatten und was ihnen am besten gefallen hat. Für drei Bücher ist Platz im Logbuch. „Im Aktionszeitraum sollten mindestens drei Bücher gelesen und bewertet werden um eine Urkunde und die Möglichkeit eines Gewinns zu erhalten“, so Martina Huber.

Spaß steht im Vordergrund

„Es geht nicht darum, möglichst viele Bücher zu lesen. Es ist der Spaß, der im Vordergrund steht“, sagt sie. Grusel- und Fantasyromane, Abenteuer-, Liebes- und Pferdegeschichten, Krimis und vieles mehr stehen den Kindern altersgerecht zu Verfügung. Pro Besuch dürfen sich die Kinder zwei aus den 136 Büchern aussuchen. „Für die Erstklässler haben wir auch Bücher, die sie zusammen mit ihren Eltern lesen können“, so die Leiterin der Stadtbücherei. Wenn die Veranstaltung Mitte September beendet ist, soll es auch wieder eine Abschlussveranstaltung für alle Kinder geben. „In welcher Form diese Abschlussveranstaltung stattfinden wird, müssen wir im Hinblick auf die Corona-Zahlen noch abwarten“, sagt sie.