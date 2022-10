Wer aktuell einen Arzttermin im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) in Bad Säckingen wahrnehmen will, braucht etwas Geduld: Aufgrund einer hartnäckigen Störung im Computer-Netzwerk, haben derzeit zwei der drei MVZ-Standorte massive Probleme beim Zugriff auf das praxiseigene EDV-System.

Dies teilt der Geschäftsführer des MVZ Franz Markus Pusel mit. Betroffen davon sind die Praxen für Allgemeinmedizin von Sabine Johnstone und Norbert Walter in der Hildastraße 2 sowie der neue Standort im Bad Säckinger Aqualon mit den Praxen des Rheumatologen Daniel Schlittenhardt und der Diabetologin Annette Fenske.

Praxis im Notbetrieb

Der Praxisbetrieb laufe derzeit im Notbetrieb, so Pusel. Zwar sei das Personal vollständig an Bord und Patienten könnten auch wie gewohnt behandelt werden, die Netzwerkstörung blockiere allerdings seit ein paar Tagen den reibungslosen Ablauf. „Es ist ein Unterschied, ob Sie ein Rezept mit dem Computer oder per Hand ausstellen müssen“, erklärt Pusel.

Schwierig sei die Situation bei chronischen Patienten, da nicht auf die Patientendaten und ihre Vorgeschichte zurückgegriffen werden könne. Im Praxisalltag kommt es deshalb zu Verzögerungen – und daher auch zu längeren Wartezeiten. Auch auf den Praxisterminkalender gebe es keinen zuverlässigen Zugriff, weshalb neue Behandlungstermine derzeit nicht vereinbart werden können.

Ursache ist unklar

Was die Ursache der Störung ist, ist bislang völlig unklar. Die Techniker eines Dienstleisters arbeiteten mit Hochdruck an der Reparatur, so der Geschäftsführer. Wann das Netzwerk wieder nutzbar sei, sei derzeit nicht vorhersehbar. Bis dahin bittet er die betroffenen Patienten um Geduld – und um Verständnis.

Die dritte Abteilung des MVZ, die gynäkologische Facharztpraxis in der Schaffhauser Straße 11, ist dagegen nicht von der Störung betroffen. Auch die Telefone des gesamten MVZ funktionierten einwandfrei.

Erst Anfang vergangener Woche hatte der MVZ-Standort im zweiten Obergeschoss des Aqualon seinen Betrieb aufgenommen. Zuvor waren zwei Praxen in den provisorischen Containern auf dem ehemaligen Spital-Parkplatz untergebracht.