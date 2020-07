von Hans-Walter Mark

Harpolingen (hwm) Die Guggenmusik „D`Harplinger Bäseries-Fäger“ sind ein fester Bestandteil im kulturellen Leben des Dorfes. Ein funktionierender Vorstand, ein musikalisches Repertoire, das sich hören lassen kann, sowie Mitglieder, die mit Begeisterung bei Sache sind, zeichnen die Guggenmusik aus. Über eine gute Stimmung im Verein und eine stetige Steigerung des musikalischen Niveaus, freute sich der Vorbläser Johannes Maier.

Die Mitglieder bestätigten die Schriftführerin Janina Baumgartner, die Beisitzerin Sarah Blume und den zweiten Vorsitzenden Jens Rosenkranz für weitere zwei Jahre in ihren Ämtern. Dass die Guggenmusik im Ort beliebt und gerade junge Leute anspricht, zeigte die Schnupperprobe. Vier Personen haben Bereitschaft signalisiert, dem Verein beizutreten.

Im letzten Jahr feierte die Guggenmusik das 33-jährige Bestehen. Im September fand das bekannte Kuh-Stall-Fäscht mit Gaudiolympiade und einem ganz besonderen Jubiläumsprogramm statt, das alle Erwartungen in jeglicher Hinsicht weit übertroffen hat. „Ihr habt super an einem Strang gezogen und ohne eurer Motivation, eurem Teamgeist und eurer Einsatzbereitschaft hätten wir dieses grandiose Fest nicht feiern können“, lobte der Vorsitzende Christian Hierholzer die Mitglieder.

In ihrem humorvollen Rückblick auf das vergangen Vereinsjahr erinnerte Schriftführerin Janina Baumgartner an ein ereignisreiches Jahr mit genialen Auftritten in der Fasnachtszeit. Bei den Veranstaltungen im Ort und in der Region erhielten die Musiker der schrägen Töne für ihre musikalischen Darbietungen viel Lob, sorgten für Stimmung und trugen zum Gelingen der Veranstaltung bei.

Nach der Corona Pandemie bedingten Pause gilt jetzt wieder das Motto „Nach der Fasnacht ist vor der Fasnacht“. Im Juli begannen unter Beachtung der Hygienevorschriften die ersten Proben im Freien. In seinem Ausblick musste Vorsitzender Hierholzer schweren Herzens das Kuh-Stall-Fäscht im Herbst absagen, Stattdessen ist eine vereinsinterne Feier geplant. Hierholzer hofft, dass 2021 wieder Fasnacht gefeiert werden kann.

Der Dank des Vorsitzenden Hierholzer galt den Schminkerinnen Janica, Celine und Alina Baumgartner. Sie tragen wesentlich zum Outfit der Musiker bei. Eine Männerhandtasche (kleiner Kasten Bier) erhielten Getränkewart Jan-Owe Burkert, Vorbläser Johannes Maier und Stefan Oechslein.