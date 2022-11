von Susanne Eschbach

90 Bäume für 90 Jahre. Die Bad Säckinger Firma Ultradex blickt auf eine inzwischen 90-jährige Firmengeschichte zurück und gleichzeitig mit dem langjährigen Bestehen, ist das Unternehmen von Volker Friedrich auf die vierte Generation an Sohn Clemens Friedrich, übergegangen. Aus diesem Grund haben Volker und Clemens Friedrich, gemeinsam mit den Mitarbeitern und Stadtförster Gabriel Hieke, für jedes Firmenjahr einen Baum im Gewann Obermoos, in Bad Säckingen gepflanzt. Und dabei möchte es die Firma Ultradex nicht belassen.

Ziel des Unternehmens

Bis 2025 hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, klimaneutral zu arbeiten und um den CO 2 -Fußabdruck zu kompensieren, bis dahin 20.000 weitere Bäume zu pflanzen. Dazu arbeitet das Unternehmen mit Waldbesitzern und Förstern aus den Landkreisen Waldshut und Lörrach zusammen. „Zum Wohle des Waldes haben wir uns für die Mischkultur entschieden“, erklärt Clemens Friedrich. Immer noch können sich Waldbesitzer oder Förster aus den beiden Landkreisen bei der Firma Ultradex melden und um Bäume für eine Wiederaufforstung zu bestellen.

Bad Säckingen Rettung des Gesundheitscampus? „Die Ampeln stehen auf grün“, sagt der Bürgermeister Das könnte Sie auch interessieren

Das Unternehmen, spezialisiert auf Organisationsmittel und Glasdruck, ist 1932 von dem Textilkaufmann Ludwig Friedrich in einem Nebenraum des früheren Gasthauses „Zum schwarzen Walfisch“, gegründet worden, von wo aus der Firmengründer neben seiner selbst kreierten Stecktafeln, die sich der Firmengründer im gleichen Jahr patentieren ließ, weitere Organisationsmittel wie Flachdateien produzierte und verkaufte. Und das mit Erfolg.

Seit September ist Clemens Friedrich (rechts) der neue Geschäftsführer der Firma Ultradex. Er hat die Geschäfte in der vierten Generation von seinem Vater Volker übernommen. | Bild: Susanne Eschbach

Denn schnell wurden die Räume in dem Nebenzimmer zu klein, weshalb sich Ludwig Friedrich nach größeren Räumen umschauen musste. Tochter Klara Friedrich war damals schon als Sekretärin bei der Sparkasse und über ihren Kontakt kam der Kauf des Teilgeländes in der Waldshuter Straße zustande, worauf die Familie Berberich ihre Villa stehen hatte. 1954 wurde darauf der erste Teil des Firmengebäudes gebaut. 1959 übernahm Sohn Joachim Friedrich das Unternehmen, das er knapp 20 Jahre später dann an seinen Sohn Volker übergeben hatte.

Bad Säckingen Weihnachtsgewinnspiel: Beim Einkauf eine Reise nach Kuba gewinnen Das könnte Sie auch interessieren

Die Firma Ultradex hat sich inzwischen spezialisiert auf Sonderanfertigungen in den Bereichen Organisationsmittel, sowie Banner und Glas bedrucken. Heute sind bei der Firma Ultradex 20 Mitarbeiter beschäftigt, die inzwischen 4.000 Artikel europaweit vertreibt.