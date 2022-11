von Susanne Eschbach

Der Advent steht vor der Tür und hat auch in diesem Jahr wieder das große Weihnachtsgewinnspiel von SÜDKURIER, Hochrhein Anzeiger und SK ONE im Gepäck. Bereits zum 12. Mal findet die beliebte vorweihnachtliche Jagd auf Preise statt. Auch in diesem Jahr winken wieder zahlreiche Preise im Gesamtwert von mehr als 14.500 Euro. Der Hauptpreis ist in diesem Jahr eine 15-tägige Reise nach Kuba für zwei Personen im Gesamtwert von 5000 Euro.

Reisebüro Bad Säckingen und SÜDKURIER stiften den Hauptpreis

Gestiftet haben den Hauptpreis das Reisebüro Bad Säckingen und das SÜDKURIER Medienhaus. Der Gewinner der achttägigen Dertour Busrundreise „La Vida Cubana“, mit anschließender Badeverlängerung für sieben Tage im Vier-Sterne Hotel all inklusive kann sich mit einer Begleitperson auf 15 Tage Kultur, Lebensfreude und Baden freuen.

Elf Sachpreise und 61 Gutscheine zu gewinnen

Aber das soll es noch lange nicht gewesen sein. Bis Dienstag, 20. Dezember, winken elf weitere Sachpreise und 61 Gutscheine im Wert von 50 und 100 Euro. Jeder Einkauf in einem der am Gewinnspiel teilnehmenden Geschäfte in Bad Säckingen wird mit einem Rubbellos belohnt, so lange der Vorrat reicht. Dabei spielt es keine Rolle, wie viel in der Einkaufstasche landet und wie hoch der Preis ist.

Die Sachpreise Hauptpreis: Eine 15-tägige Reise für zwei Personen nach Kuba im Wert von 5000 Euro. Gestiftet hat den Preis das Reisebüro Bad Säckingen.

1. Preis: Ein „Aqualon Gold Pass“ im Wert von 1140 Euro, gestiftet von der Aqualon Therme, Bad Säckingen.

2. Preis: Eine Herrenuhr „Jacques Lemans“ Limited Edition im Wert von 995 Euro, gestiftet von Juwelier Schwarcz, Bad Säckingen.

3. Preis: Elf Goldbarren zu je einem Gramm, im Gesamtwert von 700 Euro, gestiftet von der Sparkasse Hochrhein, Bad Säckingen.

4. Preis: Ein Herrenrad Raleigh Unico Plus im Wert von 499 Euro, gestiftet von Radsport Riedl-Leirer, Bad Säckingen.

5. Preis: Ein Brillen-Set von Prada für Sie und Ihn im Wert von 460 Euro, gestiftet von Pro Optik, Bad Säckingen.

6. Preis: Eine Stehhilfe im Wert von 450 Euro, gestiftet von Die Ruheinsel, Bad Säckingen.

7. Preis: Ein Einkaufsgutschein im Wert von 300 Euro, gestiftet von Sport und Leitern Waßmer, Bad Säckingen.

8. Preis: Ein Einkaufsgutschein im Wert von 300 Euro, gestiftet von Wäschehaus Schneider, Bad Säckingen.

9. Preis: Ein Outfit nach freier Wahl im Wert von 300 Euro, gestiftet von Jeans Road, Bad Säckingen

10. Preis: Tansanit Ohrstecker und Anhänger, inklusive Kette in 925er Silber rhodiniert, im Wert von 300 Euro, gestiftet von Idar Obersteiner, Bad Säckingen.

Wird das Feld freigerubbelt, erscheint ein individueller einmaliger Code. Im Internet (rubbellos.suedkurier.de) kann der Code in Verbindung mit der E-Mail-Adresse sowie dem Namen und der vollständigen Adresse eingeben werden. Damit ist das Los aktiviert und nimmt an bis zu drei Zwischenverlosungen sowie an der Hauptverlosung teil. Pro Person kann pro Gewinnspielwoche mit bis zu 25 Glückscodes teilgenommen werden. Auf der Internetseite sind auch alle teilnehmenden Geschäfte aufgelistet, zudem gibt es weitere Informationen zum Gewinnspiel.

Bei den Zwischenverlosungen gibt es Gutscheine über 50 und 100 Euro zu gewinnen

Die erste Gewinnchance für die Rubbellose gibt es bereits am Montag, 28. November, und dann erneut an den drei folgenden Montagen. Bei den Zwischenverlosungen gibt es einen von 40 Gutscheinen im Wert von jeweils 50 Euro oder einen von 21 Gutscheinen im Wert von jeweils 100 Euro zu gewinnen. Nach der Zwischenverlosung wandert jedes Los zurück in den Topf für die Hauptverlosung der Sachpreise am Mittwoch, 21. Dezember, in der Bad Säckinger SÜDKURIER-Geschäftsstelle unter notarieller Aufsicht. So hat jedes Los die Chance auf den Hauptgewinn und die Sachpreise.

Die Gutscheine können bis 31. März 2023 eingelöst werden

Winkt ein Preis, werden die Gewinner per E-Mail informiert und bekommen den Gutschein dann zugeschickt. Diese Gutscheine können bis 31. März 2023 eingelöst werden. Die Gewinner der Hauptverlosung werden per Post informiert und im SÜDKURIER veröffentlicht. Eingabeschluss für die Hauptverlosung ist Dienstag, 20. Dezember. Die Übergabe der Sachpreise erfolgt dann Anfang 2023.

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren, ausgenommen Mitarbeiter des SÜDKURIER Medienhauses und seiner Tochterunternehmen sowie der am Gewinnspiel teilnehmenden Geschäfte. Das SÜDKURIER Medienhaus kann die Gewinnzuteilung von der Vorlage des Loses im Original abhängig machen. Barauszahlung, Erstattung, Übertragung, Umtausch und der Rechtsweg sind ausgeschlossen. Bei einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen sind die Veranstalter berechtigt, einen Preis auch nachträglich wieder abzuerkennen.