Vision zum Sissler Feld

Das Sissler Feld soll attraktiver Begegnungsraum auch außerhalb der Arbeit werden. Vorgesehen sind Grünkorridore, ebenso Handel und Gastronomie an bestimmten Begegnungsknoten. „Wir wollen ein hochwertiges Gebiet“, erklärt Gesamtprojektleiter Richard Zickermann auch mit Blick auf Architektur und ergänzt: „Ein schöner Ort zum Schaffen.“ Aber eben auch für die Freizeit wie schon jetzt das Rheinufer in Bad Säckingen. Ein Hauch Silicon Valley am Hochrhein also, das auch Vorzeigeprojekt sein soll.