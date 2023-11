Bad Säckingen – Die renommierte Gartenmesse „Diga“ kommt nach Bad Säckingen in den Schlosspark. Bisher wurde sie jährlich im Schloss Beuggen ausgetragen, doch im kommenden Jahr läuft der Vertrag mit dem Schloss aus und der Veranstalter „Süma Maier“ aus Rheinfelden war auf der Suche nach einem neuen Veranstaltungsort. „Wir werden neue Wege begehen“, freut sich der Leiter des Tourismus- und Kulturamtes, Thomas Ays. Bisher gab es die „Gartenlust“ im Schlosspark, diese hat jetzt im Sommer zum letzten Mal stattgefunden. „Wir waren auf der Suche nach einer neuen Veranstaltung dieser Art“, so Ays weiter. Aus diesem Grund setzte sich Bad Säckingen mit Süma-Chef Dieter Maier in Verbindung gesetzt und man wurde sich schnell einig.

Seit 2004 wird die Diga-Gartenmesse jedes Jahr im Juli mit 120 Ausstellern auf dem Gelände des Schloss Beuggen mit großem Erfolg ausgetragen. „Rund 10.000 Besucher sind an den drei Tagen auf dem Messegelände“, so Dieter Maier. Die erste Diga in Bad Säckingen, wird es bereits im kommenden Jahr vom 30. August bis 1. September geben. Weil der Vertrag in Rheinfelden noch bis kommenden Jahr gilt, wird es zusätzlich am dritten Juli-Wochenende eine letzte Diga-Gartenmesse in Rheinfelden geben. Ab 2025 findet die Gartenmesse dann ausschließlich in der Trompeterstadt statt. „Ich freue mich, dass es weitergeht“, so Bürgermeister Alexander Guhl.

Weil der Schlosspark kleiner ist als das Gelände beim Schloss Beuggen, wird sich die Messe in Bad Säckingen auf 100 Aussteller beschränken. „Ich lege Wert auf regionale Aussteller“, so Dieter Maier weiter. Es warten noch andere Herausforderer auf den Veranstalter: „Der Schlosspark ist mitten in der Stadt.“ Darum werden am Sonntag auch die Parkplätze des Schmidts Markts XL zur Verfügung stehen. Shuttle-Busse bringen die Besucher dann im 15-Minuten-Takt von dort zum Schlosspark. In dessen Innenstadtlage sieht der Veranstalter auch Vorteile: „Nach dem Wochenendeinkauf werden sicher viele Leute auch die Messe besuchen.“