Bad Säckingen 12. April 2023, 00:00 Uhr

Die Teilnehmer der Vereinsförderaktion 2023: My biggest wish mit der Startnummer S13

My biggest wish hat sich beim 13. Wettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus beworben. Der Bad Säckinger Verein will in einheitlicher Kleidung Spenden für seine Hilfsprojekte sammeln.