Der Verein

Der FC Wallbach wurde 1927 gegründet und zählt rund 500 Mitglieder. Er engagiert sich als Breitensportverein in acht Abteilungen. Neben Fußball bietet der Verein eine ganze Reihe sportlicher Aktivitäten im Stadtteil Wallbach an. Die jüngsten Mitglieder sind etwa ein Jahr alt und nehmen am Eltern-Kind-Turnen teil, die ältesten sind etwa 90 Jahre alt und halten sich in der Männergymnastik fit. Die Mitglieder werden von 22 ehrenamtlichen Übungsleitern trainiert.

Die Anschaffung

Der Verein möchte sich eine Videoanlage zur Spielanalyse für alle Jugend- und Aktivmannschaften anschaffen. Damit soll die

Spieltaktik des Nachwuchses verbessert und spieltechnische Defizite ausgeräumt werden.

Das Engagement

Neben den sportlichen Aktivitäten beteiligt sich der Verein auch an kulturellen Ereignissen, wie beim Neujahrsball in der Flößerhalle. Zudem bewirtet der Verein seit Jahrzehnten Wanderer am 1. Mai.

So funktioniert die Abstimmung Die Entscheidung Bei der Vereinsförderaktion loben die Sparkasse Hochrhein und das SÜDKURIER Medienhaus 50.000 Euro für geplante Anschaffungen von Vereinen aus. Welche der 94 Teilnehmer in den Genuss eines Preisgeldes kommen, entscheiden zunächst die Leser und dann eine Vergabe-Jury. Ab Mittwoch, 12. April, bis Sonntag, 23. April, können Sie für Ihren Verein abstimmen. Die Abstimmung ist nur über das Internet möglich, im zweiwöchigen Abstimmungszeitraum kann nur eine Stimme abgegeben werden. Die Abstimmung Das Abstimmungsportal wird am 12. April freigeschaltet. An der Abstimmung können sowohl Leser des SÜDKURIER als auch Nicht-Leser teilnehmen. An der Abstimmung können sowohl Leser als auch Nicht-Leser teilnehmen. Im Abstimmungszeitraum ist pro Person nur eine Stimmabgabe möglich. Und so funktioniert es: Einfach einen Verein auswählen und dann auf den Button „Stimme abgeben“ klicken. Im Anschluss muss noch die Stimme bestätigt werden. Dafür nur noch auf den Link in der E-Mail klicken, die im Anschluss zugeschickt wird. Die Abstimmung endet am Sonntag, 23. April. Die Gewinne Insgesamt beträgt die Gewinnsumme der Vereinsförderaktion 2023 von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus 50.000 Euro – jeweils 25.000 Euro für den Bereich der Ausgaben Waldshut und Bad Säckingen.

