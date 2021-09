von sk

Die Lieder und das Auftreten der Beatles prägen und beeinflussen bis heute die internationale Pop- und Rockmusik. Ringo Starr, George Harrison, John Lennon und Paul McCartney, die „Fab Four“ aus dem englischen Liverpool, haben zusammen in den 60er Jahren Musikgeschichte geschrieben. Nah am Original ist die Beatles-Tribute-Band „Help!“, schreibt das Gloria-Theater in einer Pressemitteilung.

Die Band

Ihr Klang, ihr Darstellung und ihr Aussehen – alles passt. Bei ihrem ersten Auftritt im Gloria-Theater brachten sie vor ausverkauften Rängen das Publikum zum Feiern und sorgten mit ihren Beatles-Melodien für nostalgische Momente, so die Mitteilung. Nun kommen „Help!“ zurück – am Freitag, 8. Oktober. „Nach dem Riesenerfolg bei der Premiere bei uns im Haus freuen wir uns riesig, dass wir den Fans einen weiteren Auftritt präsentieren können“, sagt Gloria-Intendant Jochen-Frank Schmidt.

Der Termin Freitag, 8. Oktober, 20 Uhr. Karten kosten 29 bis 39 Euro. Der Vorverkauf läuft. Erhältlich sind die Eintrittskarten wie gewohnt direkt im Gloria-­Theater, im Internet ( www.gloria-theater.de ), über das Kartentelefon 07761/64 90 sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Die 2012 gegründete Formation „Help!“ um Bandleader Ernie Mendillo (Sänger und Bassist) mit Robert McKenzie (Sänger und Gitarrist), Martin Lunder (Gitarrist und Backgroundsänger), Gasper Oblak (Schlagzeuger und Backgroundsänger), tourt regelmäßig durch Europa. Ihr Programm reicht von Beatles-Titeln der Anfangsjahre bis zu den aufwendigeren Produktionen der späteren Phase. Dazu gehören beispielsweise die Ohrwürmer „Can‘t Buy Me Love“, „Yesterday“, „She Loves You“, „I Wanna Hold Your Hand“, „Here Comes The Sun“ und „Hey Jude“.