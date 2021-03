von sk

Als Mitglied des Sozialausschusses von Baden-Württemberg stellt die Gesundheitsversorgung am Hochrhein eines ihrer Kernthemen dar, dem sie sich während ihrer Amtszeit mit vollem Einsatz widmete, heißt es in der Pressemitteilung. So konnte sie im vergangenem Jahr für den Gesundheitscampus Bad Säckingen eine Förderung des Landes bei Sozialminister Lucha erwirken, um die Gesundheitsversorgung in ihrem Wahlkreis auch in Zukunft zu gewährleisten.

„Mit dem neuen Klinikum in Lörrach, der jüngsten Zusage von Sozialminister Lucha über Kostbeteiligung beim Zentralspital Albbruck sowie dem Gesundheitscampus in Bad Säckingen sehe ich unseren ländlich geprägten Wahlkreis in der Sicherung bedarfsgerechter Versorgungsstrukturen sehr gut aufgestellt“, so die Sozialpolitikerin.

Dies stellt auch einen Grund dar, warum die Hochrheinabgeordnete dem Gesundheitscampus Bad Säckingen und Geschäftsführer Peter Mast einen Besuch abstattete, mit dem sie sich in engem Austausch befindet. So informierte sie sich über die neuesten Entwicklungen am Campus und bedankte sich beim Personal am Weltfrauentag mit einer Rose für ihren Einsatz in den vergangenen Monaten während der Pandemie. „Der Einsatz der Pflegekräfte und des medizinischen Fachpersonals ist von unschätzbarem Wert. Als pflegepolitische Sprecherin gebührt ihnen mein Dank. Mein voller Einsatz gilt einer guten medizinischen Infrastruktur und einer guten personellen Ausstattung, für die ich mich weiterhin im Parlament einsetzen werde.“

Mit dem Gesundheitscampus wird der Grundgedanke umgesetzt, eine innovative, sektorenübergreifende Versorgung zu gewährleisten und verschiedene medizinische und pflegerische Angebote wie etwa Ärztezentrum, Rehaklinik und Altenpflege zu bündeln. Im entkernten Gebäude des alten Krankenhauses sind bereits 80 Prozent per Mietvertrag fest vermietet, so dass eine große Bandbreite an Angeboten vorhanden ist: Arztpraxen, Apotheken, ein Sanitätshaus, medizinisches Labor, Physiotherapie, Catering und ein Pflegeheim haben hier Räumlichkeiten gefunden, um das Leuchtturmprojekt zum Erfolg zu führen.

Projekt auf gutem Weg

„Das Projekt befindet sich auf einem sehr guten Weg und die bereits vorhandene Auslastung an sicheren Mietern zeigt, dass es gut angenommen wird. Der Einsatz für den Campus hat sich gelohnt und bringt den erhofften Lückenschluss in der medizinischen Versorgung im Bereich der ambulanten Angebote für Jung und Alt und ergänzt die zukünftigen stationären Angebote in Albbruck und Lörrach.“