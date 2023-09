In den Gängen der Physiotherapieschule spürt man förmlich, wie die Anspannung von den angehenden Physiotherapeuten abfällt. Eben war beim Warten auf die Prüfungsergebnisse die Aufregung noch groß. Jetzt kommt Feierstimmung auf: Alle haben bestanden. Die 27 Absolventen des Kurses 41 dürfen sich nun „staatlich geprüfte Physiotherapeuten“ nennen.

„Die Sonne strahlt mit Ihnen um die Wette“, begrüßt Günther Nufer, Geschäftsführer der Akademie für Gesundheitsberuf, die Absolventen zur Abschlussfeier in der Sporthalle. Auch den Schulleitern Udo Waninger und Liesa Sutter war die Freude über das gute Ergebnis anzusehen. Dass alle bestehen, ist keine Selbstverständlichkeit. Doch Nufer betont auch, dass die Noten später im Berufsleben keine große Rolle mehr spielen werden: „Beurteilt werden Sie nach dem, was Sie am Patienten leisten“.

Die Akademie Die Akademie für Gesundheitsberufe in Bad Säckingen bietet Ausbildungen in Physiotherapie und Ergotherapie sowie die Ausbildung zum Masseur und medizinischen Bademeister an. Auch ein Bachelor Abschluss ist in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule des Mittelstandes Bielefeld in den Bereichen Physiotherapie und Ergotherapie möglich. Es gibt sogar den Masterstudiengang Physiotherapie. Außerdem werden vor Ort berufliche Fort- und Weiterbildungen im medizinischen Bereich durchgeführt. Weiter Informationen gibt es im Internet unter www.akademie-gfb.de

Das nötige Wissen haben sie in ihrer dreijährigen Ausbildung erlangt, bei der besonders der praktische Unterricht im Vordergrund steht. „Sie haben die beste Schule besucht, die man finden kann“, betont Nufer die besondere Rolle Bad Säckingens als Hochschulstandort für Physiotherapie.

Deutschlandweit mangelt es an Physiotherapeuten. „Wir bilden nur die Hälfe derer aus, die wir brauchen“, kritisiert Nufer in seiner Rede. Gut ausgebildete Fachkräfte, wie die 27 Absolventen aus Bad Säckingen, seien deshalb „die Hoffnung des Gesundheitswesens“, so Nufer. Er verspricht: „Es liegt eine rosige Zukunft vor Ihnen“.

Bild: Michael Gottstein

„Sie haben die beste Schule besucht, die man finden kann.“ Geschäftsführer Günther Nufer

Im Anschluss an Nufers Rede überreichten der Schulleiter der Physiotherapieschule Udo Waninger und die stellvertretende Schulleiterin Liesa Sutter den Diplomanten ihre Urkunden. Das beste Ergebnis erzielte Gabriela Oronza Pompa aus Rüfenach.

26 der Absolventen werden der Schule noch ein halbes Jahr erhalten bleiben. An die dreijährige Ausbildung hängen sie noch einen berufsbegleitenden „Bachelor of Science“, der durch die Zusammenarbeit mit der Fachhochschule des Mittelstands Bielefeld ermöglicht wird.

Die Absolventen der Physiotherapieschule sind: Sandrine Laura Blattner (Möhlin), Annika Carstens (Albbruck), Alisha Christ (Oeschgen), Pascal Fringeli (Zwingen), Lara Maria Gantert (Ühlingen-Birkendorf), Michelle Griebel (Weilheim), Robin Herzog (Lauchringen), Dylan Hügli (Brislach), Annika Kleinemeier (Möhlin), Tracy Sharon Knecht (Basel), Vivien Kurt (Rheinfelden), Claudia Lengacher (Luzern), Jana Lisa Lütolf (Wittnau), Gabriel Simon Müller (Waldshut-Tiengen Gurtweil), Monja Müller (Grenzach-Wyhlen), Claudia Oberli (Bubendorf), Gabriela Oronza Pompa (Rüfenach), David Ruder (Münchenstein), Caroline Rütten (Waldshut-Tiengen), Tabea Sägesser (Berschis), Marylène Steck (Möhlin), Hannah Tomm (Weilheim), Isabel Vetterer (Maulburg), Kim-Sina Waninger (Laufenburg), Selina Carmen Wyss (Giebenach), sowie zwei weitere Absolventen, die namentlich nicht genannt werden wollen.