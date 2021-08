von Susanne Eschbach

Voraussichtlich im Herbst wird wieder ein intakter Spielturm den Spielplatz in der Rhein Au in Bad Säckingen vervollständigen. Doch handelt es sich dabei mehr um eine Prognose als um ein Versprechen. Denn die Hersteller der Spielgeräte kämpfen immer noch gegen die coronabedingten Lieferschwierigkeiten des Materials. „Wir wollen etwas Geeignetes finden und schauen was passt“, erklärt Melanie Schrieder vom Hochbauamt der Stadt Bad Säckingen, die zuständig ist für die Bad Säckinger Spielplätze.

Die Zerstörung

Mitte Juni ist der Spielturm auf dem 3500 Quadratmeter großen Gelände des Spielplatzes in der Hauensteinstraße mitten in der Nacht komplett abgebrannt und immer noch gehen die Behörden von Brandstiftung aus. „Das war das Heftigste was passiert ist“, erklärt die Bauzeichnerin. Denn neben dem Turm selbst sind auch Sachen wie die Schutzplatten darunter beschädigt worden.

„Es ist ein Sachschaden von rund 50.000 Euro entstanden und ist damit der größte Sachschaden bei solchen Fällen in der Stadt“, sagt Schrieder. Immer wieder sind Spielplätze, aber auch andere Einrichtungen in der Stadt, von Zerstörungen betroffen. „Erst neulich ist wieder versucht worden, eine Sitzbank abzufackeln“, erklärt Schrieder weiter.

Der Spielplatz 3500 Quadratmeter groß ist er der Spielplatz in der Rhein Au, der sich auf insgesamt drei Grundstücke verteilt. Neben zwei Spielbereichen mit verschiedenen Geräten wie Schaukeltieren für die Kinder, gibt es außerdem einen Bolzplatz. Im Juni dieses Jahres ist der gesamte Spielturm abgebrannt. Nach wie vor wird als Ursache von Brandstiftung ausgegangen.

Inzwischen ist der Turm abgebaut und die verschmorten Platten darunter sind entfernt worden. Damit der Spielplatz weiterhin bespielbar bleibt, wurden die Platten durch Holzhackschnitzel ersetzt. Aus Erfahrung wissen Melanie Schrieder und die Stadtbaumeisterin Margit Ulrich, dass Spielplätze ein sensibles Thema sind. „Wir erfahren es ganz schnell von den Eltern, wenn etwas nicht mehr funktioniert oder zerstört worden ist“, erklärt Melanie Schrieder.

Der Zeitplan

Sicher ist indes schon, dass es auf dem Spielplatz wieder einen Spielturm geben wird. „Wir werden den Turm aber nicht eins zu eins ersetzen können“, erklärt die Stadtbaumeisterin Margit Ulrich. Momentan ist die Stadt dabei, verschiedene Angebote einzuholen. Ist der Turm dann bestellt, dauert es rund acht bis zwölf Wochen, bis er geliefert werden kann. „Vorausgesetzt, das benötigte Material ist vorhanden“, fügt Ulrich hinzu.

Beliebte Anlage

Der Spielplatz in der Hauensteinstraße gehört mit zu den größten Spielplätzen in Bad Säckingen und ist jeden Tag nicht nur von den umliegenden Anwohnern stark frequentiert. Es gibt einen Bolzplatz und für die Eltern die Möglichkeit, für ein kleines Picknick eine Decke auf der Wiese auszubreiten. Auch die Kinder aus der benachbarten Kita sind regelmäßig auf dem Spielplatz anzutreffen.

Nicht nur deshalb war der Brandanschlag auf den Spielturm ein Schock. Gleich nach dem Brand hat zum Beispiel Kevser Sagkol, die Wirtin des Restaurants „Kater Hiddigeigei“, ein Sparschwein aufgestellt, um für ein neues Spielgerät zu sammeln. Die Kinder der Klasse 2a der Anton-Leo-Schule haben sich Gedanken darüber gemacht, wie der Spielplatz künftig aussehen könnte und womit er ausgestattet werden soll. Diese Zeichnungen davon haben die Kinder dem Bürgermeister überreicht, der sich nach den Sommerferien mit den Kindern auf dem Spielplatz treffen möchte. „Auch dem Bürgermeister ist der Spielplatz ein besonderes Anliegen, dem er sich gerne annimmt“, versichert die Stadtbaumeisterin.