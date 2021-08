von Michael Gottstein

Kurz vor seinem 25. Jubiläum droht dem Stadtseniorenrat Bad Säckingen die Auflösung. Bei der Mitgliederversammlung am Dienstag fand sich nämlich kein Kandidat, der bereit gewesen wäre, die Nachfolge des im Juli 2020 verstorbenen Vorsitzenden Bülent Beskaya anzutreten. Über das Schicksal des Rates entscheidet eine weitere Versammlung in diesem Herbst, die nur zwei Tagesordnungspunkte behandelt: Die Neuwahl des Vorstandes oder, falls dies nicht gelingen sollte, die Auflösung. „Jetzt ist eingetreten, was zu befürchten war“, meinte der stellvertretende Vorsitzende Kurt Robert, der sein Amt nach mehr als 13 Jahren eigentlich abgeben wollte.

Doch sollte sich jemand finden, der die Leitung des Rates übernähme, wäre er bereit, zumindest vorübergehend weiterhin als Vize zur Verfügung zu stehen. In diesem Fall würde auch der Beisitzer Winfried Riegelsberger die Nachfolge des Kassierers Klaus Mutter antreten. Die Arbeitsbelastung beim Stadtseniorenrat halte sich in Grenzen, warb Bürgermeister Alexander Guhl: Der Rat organisiere nur wenige Veranstaltungen, sondern sei vielmehr ein Bindeglied zwischen den kirchlichen und weltlichen Vereinen und Gruppen, die sich mit Seniorenarbeit befassten, und der Stadtverwaltung. Für diese sei es aber wichtig, einen Ansprechpartner zu haben, der sich für die Interessen älterer Menschen einsetze. Winfried Riegelsberger, der den Sozialverband VdK leitet, möchte in dessen Reihen nach Kandidaten suchen. Sollte jemand Interesse haben, Vorsitzender des Stadtseniorenrates zu werden, möge er sich bei Kurt Robert melden.

Kurt Robert und Alexander Guhl würdigten die Leistungen Bülent Beskayas, der den Rat von Mai 2017 bis Juli 2020 geleitet hatte und bereit gewesen wäre, erneut für den Vorsitz zu kandidieren. Obwohl wegen der Corona-Krise kaum Veranstaltungen stattfanden, zog der Rat eine positive Bilanz: So seien die SOS-Notfallboxen gut angenommen worden; sie dienen dem Rettungsdienst im häuslichen Einsatz dazu, gezieltere Notfallmaßnahmen einzuleiten, da sie wichtige Angaben über benötigte Medikamente und Erkrankungen enthalten. Im März 2019 hatte Winfried Riegelsberger in Zusammenarbeit mit der Polizei ein E-Bike-Training für Senioren auf dem Verkehrsübungsplatz in Wallbach organisiert.

Der Stadtseniorenrat Der Stadtseniorenrat Bad Säckingen wurde am 21. August 1996 gegründet und hat derzeit 32 Mitglieder. Um weiterhin zu bestehen, braucht er einen neuen Vorsitzenden. Der Stellvertretende Vorsitzende ist Kurt Robert, Kontakt: 07761/61 62.

Wolfgang Lücker regte an, über den Zusammenschluss der diversen Gruppen und Vereine, die sich im Bereich der Seniorenarbeit engagieren, nachzudenken. Eine gute Nachricht überbrachte der Bürgermeister: Der Seniorennachmittag der Stadt soll in diesem Jahr stattfinden, allerdings werden nur Geimpfte zugelassen.