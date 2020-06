von Peter Koch

Die neueste Produktion der kreativen Köpfe des Bad Säckinger Gloria Theaters, hat seit Samstag drei neue Darstellerinnen. Besetzt wurde für die Produktion „Tommy Tailors Traumfabrik“ die einzige Kinderrolle, das Mädchen Luella. 50 Mädchen hatten sich auf den Casting-Aufruf gemeldet. Sie hatten Stimmproben, Videos und Briefe eingeschickt, um sich zu präsentieren und um die Chance zu erhalten auf der Gloria-Bühne vorzusingen. 25 Bewerberinnen luden die Musical-Macher um Komponist Jochen Frank Schmidt, Produzent Alexander Dieterle und Choreographin Vanessa Vario, die auch die Jury stellten, zu einem Casting ein. So erschienen die Geladenen am letzten Samstag in Kleingruppen und wurden von der Casting Leiterin Alicia Stock und ihren Kolleginnen empfangen und begrüßt.

Für das Kindercasting im Gloria Theater in Bad Säckingen kamen auch Sofie Villinger (12) und Ylva Völkel (9) mit ihren Müttern Heike und Sabine. von links!.Die befreundeten Mädchen lieferten tolle Darbietungen ab. | Bild: Peter Koch

Einzeln wurden die Mädchen, nachdem sie im Foyer verkabelt und mit Mikrofon versehen worden waren, auf die Bühne gebeten. Der dunkel gehaltene Saal, die gekonnt ausgeleuchtete Bühne und eine Nebelmaschine sorgten für die passende professionelle Musicalstimmung und beeindruckten die Teilnehmerinnen, die trotz allem tolle Leistungen ablieferten und die Jury begeisterten.

Dana Reitzig (11) bei ihrem Auftritt. Sie ist eine der drei Luellas in der neuesten Produktion des Bad Säckinger Theaters. | Bild: Peter Koch

Dana Reitzig (11 Jahre), die mit ihrer Mutter Nadine Reitzig-Hilpert aus Sisseln angereist war, war eine der Teilnehmerinnen und sie konnte sich am Ende durchsetzen. Dana besucht das Scheffelgymnasium in Bad Säckingen und zählt Gitarre und Gesang zu ihren Hobbies. „Es hat viel Spaß gemacht und obwohl ich am Anfang sehr nervös war, war ich mit meiner Leistung total zufrieden“, erzählt Dana mit großen Augen, der man auch eine Stunde nach ihrem Auftritt noch anmerkt, wie sehr es sie bewegt hat.

Im stimmungsvollen Saal ging es sehr locker zu zwischen Teilnehmern und Jury, die bemüht war den Mädchen ihre Anspannug zu nehmen. Komponist Jochen Frank Schmidt leitete das Casting gekonnt und fand die richtigen Worte. | Bild: Peter Koch

Am Ende des Castings entschied sich die Jury für gleich drei Mädchen. Dana Reitzig, Thea Burger (zehn Jahre, aus Bad Säckingen) und Selin Bauer (zehn Jahre, aus Lossburg) waren die glücklichen Casting-Siegerinnen. Sie werden sich die Rolle teilen und je eine der drei Vorstellungen pro Wochenende spielen. Zu sehen und zu hören sind die drei Luellas übrigens jetzt schon auf dem Facebook-Kanal des Gloria-Theaters, auf dem ein Mitschnitt des Castings gezeigt wird.

Selin Bauer (11) spielt in der kommenden Spielzeit, ab dem 17. Oktober, die Luella in Tommy Tailors Traumfabrik. | Bild: Peter Koch

Mit diesem Casting ist das Ensemble komplett, zu dem auch Markus Oschwald zählt, der die Hauptrolle des Tommy Tailor spielt. Die weibliche Hauptrolle wird von König-der-Löwen-Star Isata Kamara aus Hamburg gespielt.

Die 10 jährige Thea Burger aus Lossburg bekam, für ihren tollen Auftritt beim Kindercasting, eine der drei Rollen der Luella im Gloria Theater Bad Säckingen | Bild: Peter Koch

Das Musical Tommy Tailors Traumfabrik, das ab dem 17. Oktober 2020 im Gloria zu sehen ist, wird „dramatisch, super lustig und einfach fantastisch“, verspricht Produzent Alexander Dieterle, der die Genre Musical und Magie vereinen und die Gesetze der Physik außer Kraft setzen möchte. Diese Effekte seien aber nur das i-Tüpfelchen der Produktion, auch Story und Musik würden „einen einfach umhauen“, so Alexander Dieterle.

Auch Malin Constroffer (11 Jahre) nahm am Casting teil. Begleitet von ihren Eltern Jeanette und Steffen hatte sie einen tollen Auftritt, wurde aber am Ende nicht besetzt. | Bild: Peter Koch

Bad Säckingen Corona-Krise stellt auch Gloria-Theater vor Herausforderungen: Vorbereitungen für neues Musical werden zur Hängepartie Das könnte Sie auch interessieren