Erfolgsmusicals gab es im Gloria-Theater Bad Säckingen in den zurückliegenden 15 Jahren viele. Doch „Tommy Tailors Traumfabrik“ hat laut einer Pressemitteilung des Veranstalters aus vielen Gründen Geschichte geschrieben. Umso schmerzhafter sei es nun für Darsteller und Zuschauer, am 7. Mai endgültig Abschied von dieser Produktion zu nehmen.

Von den Machern der Gloria-Musicals war diese Show von Anfang an so konzipiert, dass sie alles bisher Gezeigte in den Schatten stellen sollte. Dass die Produktion dann mitten in einer Pandemie Weltpremiere feiern sollte, sei nie geplant gewesen und habe alle Beteiligten vor nie dagewesene Probleme gestellt. Das habe das Gesamtprojekt Gloria-Theater fast um seine Existenz gebracht. Gemeinsam mit den Gästen des Traditionshauses wurde über eine beispiellose Spendenaktion das Haus gerettet und Tommy Tailor konnte in die zweite Spielzeit gehen. Als die Macher dann im Herbst 2022 der Deutschen Musical-Theaterpreis für das beste Bühnenbild gewannen, sei diese Show in die Gloria-Geschichte eingegangen. Wenn am 7. Mai der letzte Vorhang fällt, werden mehr als 25.000 Besucher die Inszenierung in 86 Vorstellungen live erlebt haben.

„Wir freuen uns auf ein fulminantes Ende“, verrät Intendant Jochen Frank Schmidt in der Ankündigung, „mit vielen zusätzlichen Gags“. Denn es sei Tradition, dass bei der Derniere die Darsteller auf der Bühne zusätzliche Späße bringen dürfen, die so nicht im Textbuch stehen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. „Das ist insbesondere für die Fans, die das Stück teilweise schon auswendig können, etwas ganz Besonderes“, wird Musical-Produzent Alexander Dieterle zitiert. „Aber wir wissen auch, dass an diesem Abend die ein oder andere Träne rollen wird. Das bleibt am Ende eines solchen Mammutprojekts natürlich nicht aus“, fügt er hinzu.

Vorverkauf: Karten gibt es direkt im Gloria-­Theater, über 07761 6490, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online unter www.gloria­-theater.de.