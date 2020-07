von sk

Sie haben es trotz Corona in diesem Jahr geschafft. Bei einer kleinen Feierstunde wurden 33 Absolventen des einjährigen Berufskollegs zur Erlangung der Fachhochschulreife (1BKFH) in den beiden Fachrichtungen Technische Physik und Biologie vom Schulleiter Raphael Schopp und den Klassenlehrern Horst Brombacher (Klasse Technische Physik) und Kathrin Treyer (Klasse Biologie) verabschiedet. Viele von ihnen werden nach der Sommerpause mit dem Studium an einer Fachhochschule beginnen, einige werden in ihren angestammten Beruf zurückkehren oder sich beruflich neuorientieren. Als einziger Schüler erhielt Christian Schupp (1BKFH Technik) mit einem Gesamtnotendurchschnitt von 1,6 einen Preis. Sieben Schüler aus beiden Klassen erhielten für ihre guten Leistungen eine Belobigung.

Das Schuljahr 2019 /2020 war für alle Beteiligten ein Schuljahr der besonderen Herausforderungen. Fünf Wochen Schulschließung im März und April waren für viele Schüler nicht immer leicht zu bewältigen – hier waren Selbstdisziplin und Eigeninitiative gefragt, um den Unterrichtsstoff bewältigen zu können. Die Zeit vor den diesmal sogar zwei zur Auswahl stehenden schriftlichen Prüfungsterminen wurde dann nach Öffnung der Schulen für die Abschlussklassen von allen Beteiligten intensiv zur Prüfungsvorbereitung genutzt, so dass die Ergebnisse der Abschlussprüfung sich schlussendlich doch im Rahmen normaler Zeiten bewegten. Mündliche Prüfungen fanden nur auf persönlichen Wunsch statt – ein Entgegenkommen des Ministeriums, das von den meisten auch dankend angenommen wurde.

Der Besuch des einjährigen Berufskollegs setzt einen mittleren Bildungsabschluss in Verbindung mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung voraus. Ein erfolgreicher Abschluss ermöglicht dann im Anschluss ein Studium an jeder Fachhochschule in der Bundesrepublik wie auch in der Nordwestschweiz. Die Gewerbeschule bietet diese Schulart mit den Schwerpunktklassen Technische Physik und Biologie als einzige öffentliche Schule zwischen Freiburg und Singen an.

Eine weitere Besonderheit des Standorts Bad Säckingen besteht in der Möglichkeit, dass Schüler, die zuvor das einjährige duale Berufskolleg der Fachrichtung Soziales an den Hauswirtschaftlichen Schulen in Bad Säckingen (1BKST) besucht haben, bei Erreichen eines bestimmten Notenschnitts danach direkt auch ohne eine abgeschlossene Berufsausbildung in das einjährige Berufskolleg mit der Fachrichtung Biologie einsteigen können. Es gibt noch freie Schulplätze in beiden Fachrichtungen (Technik und Biologie). Bewerbungen können über die Homepage der Gewerbeschule oder direkt im Sekretariat erfolgen.