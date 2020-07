In Zeiten von Corona geht das Kulturamt neue Wege. 17 teils große Veranstaltungen mussten abgesagt werden. Dafür sorgen neue Konzepte vom mobilen Konzert bis hin zu den Klappstuhlkonzerten für Abwechslung. Das neue Programm kombiniert Dauerbrenner mit Ungewöhnlichem.

Kulturamtsleiter erntet viel Lob

Viel Lob von allen Fraktionen gab es am Dienstag Abend für Kulturamtsleiter Frank Johannes Wölfl im Gemeinderat. 17 Veranstaltungen mussten wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden, darunter so beliebte Großveranstaltungen wie der Sommer in Wehr. Doch während andere Kulturämter in Kurzarbeit gingen, wurden in Wehr mit Hochdruck gearbeitet: Kulturamtsleiter Frank Johannes Wölfl und sein Team nutzen die in der Corona-Verordnung gebotenen Möglichkeiten und sorgte mit mobilen Konzerten vom Traktoranhänger, Autokino und den Klappstuhlkonzerten für Abwechslung.

Gleichzeitig setzte man verstärkt auf soziale Medien, sowohl zum Austausch zwischen Künstler und Publikum als auch um für das Angebot Werbung zu machen. „Wir haben Gäste aus Bad Säckingen, Rheinfelden ja sogar Freiburg. Es wird ja kaum noch was angeboten“, so Wölfl. So habe auch Schopfheim als Partner in der Kulturkooperation mit großen Herausforderungen zu kämpfen: wurden bislang vor allem Theaterstücke angeboten, sind diese in Zeiten von Corona kaum noch durchführbar.

Schlosskonzerte Die Reihe Schlosskonzerte bietet wieder musikalische Höhepunkte. Sie beginnt am Samstag, 10. Oktober, mit dem Lorenzen Family Konzert und Stücke von Bach bis Gershwin an Klavier und Geige. Gleich zweimal ist das Oberrheinische Sinfonieorchester Lörrach vertreten: Am 22. November gibt es romantische Stücke mit der Mezzosopranistin Tanja Baumgartner. Das Abschlusskonzert am 20. Juni legt den Schwerpunkt auf Streicher, Neuer Musik von Bartók und einer eigens in Auftrag gegeben Komposition von Willi Vogel. Einen russischen Abend gibt es am 7. März mit dem Basler Streichquartett. Am 2. Mai wird der Tenor und Entertainer Stefan Lux für einen humorvollen wie gefühlvollen Abend vom rein weiblichen Ensemble Pomp-A-Dur und der Sopranistin Christiane Linke begleitet.

Dementsprechend unsicher fällt auch die Bilanz aus: Zwar habe man durch die Absagen rund 40.000 Euro nicht ausgegeben. Dafür fallen aber auch die erwarteten Einnahmen weg. So rechnet Wölfl mit einem Defizit von rund 12.000 Euro. Dies entspricht dem üblichen „Sponsoring“ der Stadt für die Kulturarbeit der vergangenen Jahre. In der Krisensituation sieht Wölfl aber auch Positives: „So können Dinge ausprobiert werden, für die sonst kein Budget da war.“

Sitzplan wird erarbeitet

Vieles wird in der kommenden Saison anders sein, erklärt Wölfl. So arbeite man aktuell an einem Sitzplan für die Stadthalle, um das große Publikum für die Schlosskonzerte sicher unterbringen zu können. Aktuell habe man 113 Abonnenten, insgesamt rechnete Wölfl mit rund 200 möglichen Sitzplätzen. Freie Platzwahl werde es wohl nicht mehr geben – hier hofft Wölfl auf das Verständnis der teils sehr langjährigen Abonnenten.

Kleinkunst und Kabarett Die Kleinkunstabende startet am 20. September mit Gospel und Jazz der amerikanischen Sängerin Monique Thomas, begleitet vom Duo 2 Boonoonoonous. Einen modernen Dichterwettstreit gibt es am 27. September mit einem Poetry Slam, moderiert von Elias Raatz. Das traditionelle Neujahrskonzert mit Georgi Mundrov sorgt dann am 10. Januar für einen beschwingten Jahresbeginn. Am 20. März ist dann der Klavierkabarettist Frederic Hormuth mit seinem aktuellen Programm „Bullshit ist kein Dünger“ zu Gast. Den Abschluss machen am 18. April die Fallers: Peter Schell alias Bauer Karl erzählt alles „Was Sie schon immer über die Serie wissen wollten, aber nie zu fragen wagten“. Begleitet wird der Abend von der Chansonette Christine Schmid.

Auch ob Storchehus und Bürgersaal wie geplant nutzbar sind, bleibe noch offen. „Die Stadthalle ist jeweils auch reserviert. Wir werden alles versuchen, um eine passende Atmosphäre trotz Corona herzustellen“, so Wölfl mit Blick auf die Kleinkunstveranstaltungen. Eine große Lücke hinterließ dabei der unerwartete Tod des Pianisten Wolfram Lorenzen im Juni, der mit seinem Recital ein Zuhörermagnet war.

Ausstellungen Die Saison eröffnet Jürgen Giersch ab dem 13. September mit Zeichnungen aus dem „Leben nach 1945“. Ab dem 11. Oktober laden die Fotofreunde Wehr zu ihrer 19. Ausstellung ein. Es folgt ab dem 8. November Yvonne Brix-Süttlerin. Die Rheinfelderin ist Autodidaktin und verarbeitet mit ihren farbenprächtigen Werken ihre persönliche Biografie. Bekannte Landschaften zu unbekannten Zeiten präsentiert Dirk Doebele ab dem 17. Januar. Experimentelles ist ab dem 21. März mit „SynchroniCity“, einer Kooperation des Wehrer Künstlers Fernando van Geeteruyen mit seinem Kölner Kollegen Vildan zu erwarten. Ab dem 9. Mai präsentieren der Berliner Fotograf Janosch Weiss zusammen mit der Schopfheimer Künstlerin Luis Lenz „Human:Nature“. Ab Sonntag, 13. Juni, schließlich nimmt die Malschule Elena Romanzin wieder ihre Jahresausstellungen auf.

Trotzdem erwartet die Zuhörer Ungewöhnliches: Das Oberrheinische Sinfonieorchester hat diesmal auch Neue Musik im Gepäck. Zum ersten Mal wird es in Wehr eine Poetry Slam geben, eine Art modernen Dichtwettbewerb. Für die Ausstellungsreihe entdeckte Wölfl zwei bislang eher unbekannte Künstler, teils über soziale Medien.