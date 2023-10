Einen spannenden, aber für die SÜDKURIER-Leser vor allem Mut machenden Einblick in den Bad Säckinger Gesundheitscampus gab es jetzt im Rahmen der Veranstaltung „SK öffnet Türen“. 30 Leserinnen und Leser erhielten von Campus-Geschäftsführer Fabio Jenisch und Bauherrenvertreter Holger Amann eine exklusive Führung durch die aktuell größte Bad Säckinger Baustelle, durch den Gesundheitscampus. „Es herrscht Aufbruchstimmung“, so Holger Amann. „Wir konnten wieder ein Vertrauensverhältnis aufbauen“.

Die Praxen im Erdgeschoss sind ganz nach den Bedürfnissen der Ärzte umgesetzt worden. „Wir haben vor allem darauf geachtet, dass viel Licht in die Räume kommt“, so Amann.

Das künftige Labor kann von allen Ärzten im Campus genutzt werden. Und wo sich früher die Patienten des Krankenhauses angemeldet hatten, werden künftig eine Apotheke und ein Sanitätshaus untergebracht sein. „Dies hier wird kein 08-15-Campus“, verspricht Amann.

Was noch wie eine Baustelle aussieht, wird in wenigen Wochen das neue Orthopädische Zentrum sein. | Bild: Susanne Eschbach

„Wir bauen funktionell und qualitativ hochwertig. Trotzdem: „Wir haben die Kosten in den Griff bekommen“. Rund 37,9 Millionen soll der Bau jetzt kosten.

Während man von außen noch kaum Veränderungen wahrnimmt, ist das Gebäude von innen komplett ausgehöhlt und wieder neu aufgebaut worden. Es sind nur noch wenige Wochen bis zum geplanten Einzug der verschiedenen Arztpraxen im Erdgeschoss.

Hier befand sich früher der Eingang. Dieser ist jetzt auf die Rückseite verlegt worden. | Bild: Susanne Eschbach

Im zweiten Quartal des kommenden Jahres wird dann das Alten- und Pflegezentrum St. Marienhaus die neuen Räume mit 80 Pflegebetten und 20 Kurzzeitpflegeplätzen beziehen. „Natürlich hat mich die Baustelle so manche schlaflose Nacht gekostet“, erklärt Amann am Ende der Führung. Doch er stehe zu seinem Wort und freut sich, dass die Baustelle komplett im Plan sei.

Hier wird künftig das neue Alten- und Pflegezentrum St. Marienhaus untergebracht sein. | Bild: Susanne Eschbach

Dass nichts mehr an das frühere Krankenhaus erinnert, zeigte sich schon am Eingang. Während der Weg bisher durch den Park geführt hat, ist der neue Eingang des Gesundheitscampus nach hinten verlegt worden, wo sich früher die Notaufnahme befand. Anhand von Bildern und Plänen, erinnerte Fabio Jenisch noch einmal daran, wie das Krankenhaus aussah.

Holger Amann beeindruckte mit Zahlen. Insgesamt 90 Tonnen Asbest wurden in den vergangenen Monaten zurückgebaut. „Das war eine gute Entscheidung“, sagt er. Gleichzeitig wurde kräftig in die Dämmung des Gebäudes, aber auch in den Brandschutz investiert. „Die Brandschützer sind momentan wöchentlich auf der Baustelle“, so der Bauherrenvertreter. Der Gesundheitscampus wird an die Nahwärme angeschlossen. „Und in 14 Tagen schalten wir bereits zum ersten Mal die Heizung ein.“

Während ein Krankenhaus in der Regel nur für eine kurze Aufenthaltsdauer ausgelegt und gebaut ist, gelten für Pflegeheime ganz andere Bauverordnungen. Unter anderem sind für Pflegeheime nur Einzelzimmer zugelassen, während die Zimmer im Krankenhaus damals mit zwei Patienten belegt waren. „Wir haben uns aber entschlossen, in manchen Zimmern eine Verbindungstür für Ehepaare einzubauen“, so Amann weiter. Jedes Zimmer wird eine Größe von 23 Quadratmetern haben.

Diese Mieter ziehen in den Campus ein

Zu den Mietern im Ärztezentrum im Erdgeschoss gehört das Orthopädische Zentrum Bad Säckingen (OZBS) mit den Ärzten Tobias Noll, Oleg Mironov, Jens Bayer, Andreas Lange und Volodymyr Lopushniak. Diese ziehen aus den beengten Räumen im Marienhaus auf den Campus um. Dort entsteht auch ein Operationssaal für ambulante Eingriffe. Dieser dürfte vor allem vom Orthopädischen Zentrum genutzt werden, das regelmäßig operative Eingriffe vornimmt.

An der Fertigstellung des Operationssaals hängt auch der Umzugstermin des Orthopädischen Zentrums. „Wir hoffen, dass wir Ende des ersten Quartals umziehen können“, sagt der Orthopäde Andreas Lange. Ein weiterer großer Mieter ist das Medizinische Versorgungszentrum Bad Säckingen (MVZ). Gesellschafter ist die Stadt Bad Säckingen.

Zum MVZ gehören mehrere Ärzte: Die beiden Allgemeinmedizinerinnen Alina Moraru und Sabine Johnstone, Rheumatologe Daniel Schlittenhardt (Chefarzt Rehaklinik) sowie die Gynäkologen Hummel, Neuhauser und Birk.

Zu den künftigen Mietern gehören außerdem die Park-Apotheke, das Sanitätshaus Schneider, das Labor Blessing, die Rehaklinik mit einem ambulanten Physiotherapie-Angebot sowie im Untergeschoss OM Catering Masur sowie Podologiepraxis Müller und die Praxis für Hypnose von Kerstin Guhl.

Bauherrenvertreter Holger Amann führte die SÜDKURIER-Leser durch die Baustelle. Hier ist das Untergeschoss zu sehen, wo in wenigen Wochen das Unternehmen OM-Catering einziehen wird. | Bild: Susanne Eschbach

Voraussichtlich im zweiten Quartal 2024 wird das Altenpflegeheim Marienhaus aus der Innenstadt in den Gesundheitscampus ziehen. Das Marienhaus wird die Obergeschosse eins und zwei komplett mieten, das dritte Obergeschoss zur Hälfte. Für die zweite Hälfte des dritten Oberschosses werden noch Interessenten gesucht.

In weiteren Bildern können Sie die Campus-Baustelle erkunden.