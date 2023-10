Es gibt nicht nur am Gebäude noch einige Baustellen rund am Gesundheitscampus in Bad Säckingen. Es fehlen vor allem die Fachärzte für das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ), zwar laufen Verhandlungen doch so breit wie geplant, wird sich das Zentrum wohl zunächst nicht aufstellen können.

Die Geschäftsführer des Gesundheitscampus, des MVZ und der Reha-Klinik stellten auf der Jahreshauptversammlung des Fördervereins Pro Spital ihre aktuelle Planung vor und standen den Anwesenden Rede und Antwort.

Der Förderverein Pro Spital Um die Schließung des Krankenhauses in Bad Säckingen zu verhindern gründete sich 2003 der Verein Pro Spital. Nachdem das Spital 2017 schlussendlich geschlossen wurde, setzt sich der Verein für eine ambulante Gesundheitsversorgung im Westen des Landkreises Waldshut ein. Daher setzte sich der Verein für den Gesundheitscampus ein. Vor vier Jahren kaufte der Verein zwei Ultraschall-Geräte, die dieser der Rehaklinik zur Verfügung stellte. 20 Jahre nach der Gründung und sechs Jahre nach der Schließung des Spitals, hat der Förderverein 929 Mitglieder.

Welche Ärzte wird es im Gesundheitscampus geben?

Das MVZ war als breit aufgestellte fachübergreifende Praxis mit Notdienst geplant, doch die derzeit besteht es nur aus Hausärzten und Gynäkologen. Das liegt auch an einigen Wechseln im Personal. So verließ beispielsweise die Internistin Annette Fenske, die als Hausärztin und Diabetologin tätig war das Unternehmen, weshalb derzeit keine diabetologische Behandlung in Aussicht ist, wie der Geschäftsführer des MVZ, Franz Markus Pusel meint. Auch Dermatologen und Kardiologen wird es im MVZ Bad Säckingen vorerst zumindest nicht geben.

Pusel befinde sich aber in Gesprächen mit vier Hausärzten, die Teil des MVZ werden wollen. Zwei von ihnen würden in Teilzeit dort arbeiten und zusätzlich auf eigenen Wunsch in Krankenhäusern präsent sein. Das wären unterm Strich drei Vollzeitstellen im MVZ, so Pusel. Doch noch sind keine Verträge unterschrieben. Zusätzlich wolle man das Personal, das im Ausland studiert hat und bereits im MVZ arbeitet, bei der deutschen Approbation helfen.

Große Fragen wirft plötzlich die Gynäkologie auf, die als fester Bestandteil des MVZ bereits Verträge unterschrieben hat. Mehrere Frauen berichteten, dass sie keine Termine bekommen haben, da eine Nachfolgersuche laufe. Franz Markus Pusel erklärt auf unsere Nachfrage, dass man Gynäkologen suche, aber der Start jetzt mit den bisherigen Gynäkologen gemacht wird. Laut Pusel ist auch für die Rheumatologie derzeit noch keine Lösung in Sicht.

„Das MVZ sollte zumindest tagsüber funktionieren und das tut es so nicht“, meint Jürgen Stadler, zweiter Vorsitzender des Fördervereins Pro Spital. | Bild: Maria Schlageter

Vorstandmitglied des Fördervereins Jürgen Stadler kritisiert den aktuellen Stand des MVZ scharf: „Der Versorgungszustand im Kreis ist katastrophal und das MVZ sollte dem entgegenwirken, doch es versagt“, meint der ehemalige Arzt. „Das MVZ sollte zumindest tagsüber funktionieren und das tut es so nicht“, so Stadler weiter. Der Vorsitzende des Vorstands, Wolfgang Köster, erwidert, dass es strukturelle Probleme in der Ausbildung der Ärzte gebe.

Kann der Gesundheitscampus im November eröffnen?

Die Baustelle des ehemaligen Krankenhauses kommt allerdings gut voran, erklärte Geschäftsführerin Bettina Huber. Derzeit laufen Maler- und Tapezierarbeiten, parallel werden die Decken in dem Gebäude eingezogen, berichtet sie. „Wir sind da, wo wir seien wollen“, erklärt die Geschäftsführerin, die auch Kämmerin der Stadt Bad Säckingen ist. Demnach sieht es so aus, als können die ersten Mieter in einem Monat bereits den Campus beziehen. Als erste medizinische Einrichtung soll das MVZ seine Räumlichkeiten um den Jahreswechsel beziehen.

Sind alle Praxen vermietet?

Bislang sind noch nicht alle Räumlichkeiten vergeben. Alleine im Erdgeschoss sind vier Praxen noch nicht vergeben. Das ist eine Fläche von 1080 Quadratmeter. Es gebe zwar Verhandlungen mit Interessenten, doch derzeit ist noch kein Vertrag unterzeichnet. Zum Teil seien auch Mieter, die bereits zugesagt hatten, wieder abgesprungen, wie Huber berichtet. Auch für das Bistro, das im Erdgeschoss eingerichtet werden soll, gibt es zurzeit keinen Mieter. In den Obergeschossen seien derzeit zwei Flügel des Gebäudes ebenfalls noch nicht vermietet.

Wo ist das Geld hin?

Derzeit seien laut Huber 25 Millionen Euro verbaut worden. Dabei seien jedoch auch ungeplante Kosten aufgetreten. So musste die Tiefgarage abgedichtet und rund 80 Tonnen an Asbestplatten, die sich an der Fassade befanden ausgetauscht und entsorgt werden. Daher laufe derzeit eine Kosteneinschätzung, wie es um das Budget des Projekts steht, diese sei aber noch nicht abgeschlossen. Bettina Huber betonte jedoch, dass die Stadt eine Fertigstellungsgarantie gegeben habe.

Die Frage, was mit dem Geld bis zum Baustopp 2022 ausgeben wurde, beschäftigt die Pro-Spital-Mitglieder. Besonders, weil eine mögliche Verjährung nicht abgewartet werden soll, wie ein Mitglied sagt. Bettina Huber versichert jedoch, dass man an der Prüfung dran sei, diese Prozesse jedoch einige Zeit benötigen. „Diese Frage treibt uns auch um“, sagt Huber.

Wie sieht die Zukunft der Rehaklinik aus?

Die Rehaklinik blickt gemischt in die Zukunft. „Wir haben schwere Zeiten hinter und auch vor uns“, sagt Geschäftsführer Peter Kaiser. Man werde in den bisherigen Gebäuden verbleiben, sagt er, denn viele Bereiche seien noch in Ordnung. Der Geschäftsführer verkündet bei der Sitzung aber auch, dass eine Physiotherapieabteilung in der Rehaklinik eröffnen wird. Kaiser will 400.000 Euro in die neue Abteilung investieren. Zuerst gehe es jetzt aber darum, die sieben Physiotherapeuten zu finden, die dort arbeiten sollen. Dazu forderte Kaiser, ebenso wie zuvor bereits Huber und Pusel die Vereinsmitglieder dazu auf, Ärzte und Physiotherapeuten anzusprechen.

Kann man den Gesundheitscampus besichtigen?

