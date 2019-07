Bad Säckingen vor 2 Stunden

Was Sie über E-Car-Sharing und Elektromobilität in Bad Säckingen wissen sollten

Bad Säckingen rüstet in Sachen Elektromobilität weiter auf. Neu bieten die Stadtwerke gemeinsam mit dem Unternehmen Stadtmobil Südbaden E-Car-Sharing an. Dabei können Elektroautos stunden- oder tageweise ausgeliehen werden. Wir zeigen, wie das funktioniert und was in der Trompeterstadt betreffend E-Mobilität sonst noch gemacht wird.