Bad Säckingen-Wallbach vor 53 Minuten

Mehr als 1000 neue Stammzellspender geben Hoffnung: So lief die Typisierungsaktion für Rebecca Kranich

995 Menschen ließen sich am Samstag in Wallbach als potenzielle Stammzellspender bei der DKMS registrieren, 250 weitere waren es in Göttingen. Ein großer Erfolg für die Freunde und Familie der leukämiekranken Rebecca Kranich, die die Typisierungsaktion in der Flößerhalle organisiert hatten.