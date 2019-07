Bad Säckingen Klares „Ja“ vom Gemeinderat für drei Großprojekte am Rheinufer

In seiner jüngsten Sitzung hat der Bad Säckinger Gemeinderat drei Bauvorhaben genehmigt, die das Rheinufer aufwerten sollen. Die Projekte in Wallbach und am Rheinuferweg in Bad Säckingen sind teil des länderübergreifenden Projekts „Rheinliebe“, an dem 20 Gemeinden in Deutschland, der Schweiz und Frankreich beteiligt sind.