von Vanessa Dai und Justus Obermeyer

Das Corona-Virus und die amtlich verordneten Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie bremsen das gesellschaftliche Leben in sämtlichen Bereichen aus. Täglich kommt es zu Neubewertungen der Sachlage und damit auch zu neuen Entscheidungen. Davon betroffen war am Wochenende die Gartenmesse „Gartenlust“ im Bad Säckinger Schlosspark: War ursprünglich geplant, die Messe mit hohen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen als letzte größere Veranstaltung über die Bühne gehen zu lassen, beugte sich die Bad Säckinger Stadtverwaltung schon am Samstag den Empfehlungen der Landratsämter im Südwesten. Veranstaltungen mit über 50 Personen sollten – egal ob in geschlossenen Räumen oder im Freien – abgesagt oder verschoben werden, hatte das Landratsamt Waldshut am Freitagabend mitgeteilt. In Absprache mit dem Veranstalter wurde die „Gartenlust“ somit am Samstagabend beendet und am Sonntag nicht mehr geöffnet. „Ich denke dieser Kompromiss ist auch interessensgerecht, sodass die Aussteller und Besucher auch etwas Zeit haben, sich auf die geänderten Bedingungen einzustellen“, so Bürgermeister Alexander Guhl auf Anfrage unserer Zeitung.

Trotz spezieller Vorkehrungen zur Eindämmung des Covid-19 entschied sich die Stadt die Gartenlust vorzeitig abzusagen. Bilder: Vanessa Dai | Bild: Vanessa Dai

Kürzer als gewohnt hatten somit die Besucher die Möglichkeit, Inspirationen für die eigene Gartengestaltung zu sammeln. In den Bereichen Garten, Raum und Wohlbefinden stellten die Aussteller ihre Pflanzen, Gartengarnituren und Kräuter aus. Auch Kunst und Handwerk fand ihren Platz rund um das Schloss Schönau. Daneben wurden Workshops in Kräuterkunde, Floristik und der richten Pflanzenpflege angeboten. Farbenfroh präsentierten die Aussteller auf der diesjährigen Gartenlust im Schloss Schönau ihre Primeln, Stiefmütterchen und Narzissen. Besucher durften neben den unterschiedlichen Blumenvariationen auch außergewöhnliche Dekorationsartikel bestaunen.

Auch handwerkliche Arbeiten durften nicht fehlen. Gartenmeister Bernd Rebholz bei der Gestaltung selbstgemachter Kränze. B | Bild: Vanessa Dai

Trotz des schönen Wetters suchten weniger Besucher den Weg in den Schlosspark. Die derzeitige Lage zwingt auch die Trompeterstadt zu öffentlichen Maßnahmen, um die Verbreitung des Virus eindämmen zu können. Trotz der speziellen Vorkehrungen, die vom Veranstalter getroffen wurden, entschied sich die Stadt Bad Säckingen für eine vorzeitige Schließung der Messe „Gartenlust“.

