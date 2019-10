Bad Säckingen vor 2 Stunden

Die Bad Säckinger Bürgermeisterwahl wird angefochten

Gegen die Bürgermeisterwahl in Bad Säckingen ist ein Einspruch beim Landratsamt Waldshut eingegangen. Entsprechende Informationen unserer Zeitung bestätigte Pressesprecher Michael Swientek auf Nachfrage. Da es sich um ein laufendes Verfahren handle, könne er keine näheren Informationen dazu abgeben, so Swientek. Zuvor war in den sozialen Medien tagelang von einer selbst ernannten Bürgerinitiative gegen den Ausgang der Bürgermeisterwahl in Bad Säckingen agitiert worden. Nach Informationen unserer Zeitung ist die bei der Wahl mit fünf Prozent auf Platz drei gewählte Bürgermeisterkandidatin Gesche Roestel die Urheberin des Einspruchs.