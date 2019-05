von Christiane Pfeifer

Der Wechsel der Geschäftsführung bei den Stadtwerken Bad Säckingen hat auch einen Vorstandswechsel bei der Bürge-Energie mit sich gebracht. Am 30. Juli löste Martin Ritter das langjährige Vorstandsmitglied Siegfried Pflüger im Amt ab.

52 Stimmberechtigte Mitglieder der Bürger-Energie Bad Säckingen trafen sich am Dienstagabend im Atrium der Volksbank. Zu dem Wechsel im Vorstand sagte Aufsichtsratsvorsitzender Werner Thomann: „Das Amt ist eng verbunden mit den Funktionen bei den Stadtwerken.“ Thomann bedankte sich auch für das ehrenamtliche Engagement der Stadtwerke-Mitarbeiter.

Eine Dividende von 13 689 Euro (2,15 Prozent) wird den Mitgliedern ausbezahlt. Vorstandsmitglied Alexander Guhl sagte: „Die Bürger-Energie hatte immer erfolgreiche Jahre und immer Dividenden von zwei Prozent“. Guhl weiter: „Es ist somit auch eine attraktive Kapitalanlage.“ Die Ziele, die sich die Bürgerenergie zur Gründung 2012 gestellt hat, wurden laut Guhl erfüllt. Er sagte: „Wir wollen weiterhin kontinuierlich wachsen, sowohl an Anlagen als auch an Einlagen.“ Die positive Bilanz ist auch dem sonnigen Jahr geschuldet, merkte Guhl an.

Projekte für die Zukunft

Der Erwerb der Photovoltaik-Anlage (PV-Anlage) auf der Lohgerbe und eine Neuinstallation im Schaffhauser Weg sind in diesem Jahr geplant. Die Anlage in der Lohgerbe soll abgekauft und übernommen werden. „Die Stadt“, so Guhl, „hat nun alle ihre Dächer zur Verfügung gestellt.“ Ein Blick über die Stadtgrenzen hinaus ist laut Guhl der nächste Schritt. So wäre in Lauchringen noch eine Option. Guhl sagte: „Wir wollen über die Stadtgrenzen hinaus Mitglieder und Dächer gewinnen.“

Laut Guhl muss die Zukunft autark gestaltet werden: „Eine Kombination mit Batteriespeicher ist unsere Zukunft.“ Haushalte hätten im Idealfall diese Kombination: „Eine PV-Anlage auf dem Dach, ein E-Auto in der Garage und ein Energiespeicher im Keller.“ Guhl betonte: „Wir haben schon lange zehn nach zwöl.“ Er lobte die Jugendlichen, die sich im Rahmen der Fridays-for-Future-Demonstrationen für das Klima stark gemacht haben. Guhl dazu: „Die Politik muss sich an die selbstgesetzten Klimaschutzziele halten.“

Kleiner Beitrag zur Energiewende

Die Bürgerenergie könnte ohne Mitglieder nicht existieren, erwähnte Guhl. Er sagte: „Auch kleine Einlagen von 500 Euro sind möglich.“ Eine Begrenzung der Mitgliederanzahl ist laut Guhl nicht geplant. „Auch Privatpersonen können ihre Dächer zur Verfügung stellen.“ Bis jetzt hat nur ein Privathaushalt von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Guhl dazu: „Die Stadtwerke berechnen individuelle Angebote.“

Auf Wunsch der Mitglieder soll es künftig ein Treffen zum Austausch geben. Dieser soll laut Thomann den jährlichen Ausflug ergänzen. Im Anschluss an die Hauptversammlung konnten die Mitglieder einen Vortrag über „Stromspeicher“ hören. Dirk Schlageter von der Geba Wärme GmbH erklärte, wie man Strom und den Stromspeicher sinnvoll nutzen kann. Auch das Recycling der Batterien und Zellen wurde angesprochen und diskutiert. Thomann sagte: „Es sind zwar noch einige Fragen offen, aber das Wirken beginnt im Kleinen beim Bürger.“

Photovoltaik ist der wichtigste Produktionszweig der Bürgerenergie. | Bild: Sven Hoppe/dpa