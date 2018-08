Bad Säckingen vor 6 Stunden

Bürgermeister wettet: "Bad Säckinger schaffen es nicht, an zwei Tagen 500 Tassen Kaffee zu trinken!"

Kaffee-Liebhaber, aufgepasst! Mit einer besonderen Aktion zum Fairen Stadtfest will Bad Säckingen seinen fair gehandelten Trompeterkaffee publik machen: Bei der "Bürgermeisterwette" gegen Alexander Guhl geht es darum, dass die Bürger an zwei Tagen insgesamt 500 Tassen fair gehandelten Kaffee trinken. Also: Machen Sie mit und zeigen Sie dem Rathauschef, dass er falsch liegt!