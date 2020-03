Wo eigentlich die Gänge und Räume voller Schüler sein sollten, herrscht seit gut einer Woche gähnende Leere. Die Schulschließungen wegen der Corona-Pandemie erfordert aktuell viel zusätzlichen Einsatz von Schülern wie Lehrern und belastet besonders jene Schüler, die in den kommenden Wochen ihre Abschlussprüfungen ablegen sollten.

Warum ist die Verschiebung der Prüfungstermine ein Problem? Für die Schulen besteht durch die verschobenen Prüfungen vor allem ein organisatorisches Problem: Die Abschlussarbeiten an Baden-Württembergs allgemeinbildenden Schulen werden zentral geschrieben: Also beispielsweise alle Deutschprüfungen für Realschüler am gleichen Tag zur gleichen Uhrzeit mit den gleichen Aufgaben.

Zwischen den schriftlichen und mündliche Terminen muss eine vorgeschriebene Zeitspanne liegen und die Note an die Schüler mitgeteilt werden – so haben die Schüler die Möglichkeit, die Note in der mündlichen Prüfung zu verbessern. Zeitdruck entsteht außerdem dadurch, dass für die Bewerbungen um Ausbildungs- oder Studienplätze Fristen gelten. So lassen sich die Prüfungen nicht beliebig nach hinten verschieben.

Was beschäftigt die Schulleiter?

Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule: „Es ist momentan sehr, sehr schwierig. Die Zeit läuft uns davon“, so die kommissarische Schulleiterin Katja Mayer. „Wir halten Kontakt, die Schüler haben Aufgaben mitbekommen“, so Mayer. An der Gemeinschaftsschule machen 65 Schülern ihren Hauptschul- und Realschulabschluss.

Katja Mayer | Bild: privat

In beiden Fällen ist eine gemeinsame Projektarbeit ein wichtiger Teil der mündlichen Note. „Die Projektarbeit wäre jetzt in der Durchführungsphase“, so Mayer, und könne jetzt nicht mehr in der geplanten Form stattfinden. Die Realschulprüfungen sollte im April beginnen, im Anschluss waren die Hauptschulprüfungen angesetzt. Als die Schulschließung angekündigt wurde habe große Betroffenheit unter den Schülern geherrscht: „Wir haben doch Prüfung“ sei eine der ersten Reaktionen gewesen, so Mayer.

Werner-Kirchhofer-Realschule: An der Realschule sind 64 Realschüler und 20 Hauptschüler von den verschobenen Prüfungen betroffen, erklärt Schulleiterin Ricarda Hellmann. Nach aktuellem Stand sollen nun die letzten mündlichen Prüfungen Ende Juli stattfinden – am 29. Juli ist bereits der letzte Schultag. „Wir können momentan keine verbindlichen Informationen geben. Aber wir bereiten die Schüler so vor, als ob die Prüfungen stattfinden“, so Hellmann.

Die Abschlussprüfungen Die Praxis an den Schulen: Seit Dienstag, 17. März, bis aktuell zum Ende der Osterferien am 20. April sind alle Schulen im Land geschlossen. Auch an den sechs weiterführenden Schulen der Trompeterstadt wurden alle zentralen Prüfungen deshalb auf die Zeit nach dem 18. Mai verschoben. Wie die Schulen damit umgehen, stellen wir ihnen heute und morgen vor. Lesen Sie morgen, vor welchen Herausforderungen die berufsbildenden Schulen und die sehr heterogene Schülerschaft stehen.