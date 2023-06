Wer auf der Bundesstraße 34 an der alten Papierfabrik vorbeifährt, kann auf der gegenüberliegenden Seite immer wieder Säcke und diverse Arbeitsmaterialien entdecken. Doch für was dient der Platz eigentlich und was hat es mit den Sachen dort auf sich?

Früher nutzten die Mitarbeiter der Papierfabrik Albbruck das Gelände als Parkfläche. Heute gehört es laut Stefan Kaiser, Albbrucks Bürgermeister, zu großen Teilen der Unternehmensgruppe Karl – ein kleiner Teil ist der Gemeinde zuzuordnen.

Die Zukunft steht in den Sternen

Wer auf Google nach der Fläche sucht, findet den Eintrag „Zwischenlager für Blumenerde“. So ganz treffend ist das allerdings nicht: „Die Fläche wird derzeit temporär als Lager von der Spedition Eckert genutzt“, teilt Kaiser mit.

Die Zukunft des Parkplatzes der alten Papierfabrik Albbruck steht noch in den Sternen. | Bild: Baier, Markus

Was mit dem Gelände zukünftig passieren soll, sei noch offen. Der Bürgermeister erklärt: „Das wird im Rahmen der Gesamtplanungen entschieden.“