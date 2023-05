Morgen, am Sonntag, finden in Albbruck die Bürgermeisterwahlen statt. Zur Wahl stehen drei Kandidaten, der amtierende Bürgermeister Stefan Kaiser sowie die beiden Mitbewerber Manfred Vogelbacher und Kilian Kronimus. Wahlberechtigt sind 5988 Bürgerinnen und Bürger, 784 haben bereits per Briefwahl abgestimmt (Stand Freitag 16 Uhr).

Zur Verfügung stehen neun Wahllokale, zwei in der Gemeindehalle Albbruck, je eins im Sportlerheim Kiesenbach, im Rathaus Albbruck, im ehemaligen Schulhaus Alb, im Bürgerhaus Birkingen, im Bürgersaal Birndorf, in der Gymnastikhalle Buch, im Kindergarten Schachen und in der Gemeindehalle Unteralpfen. Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Was müssen Wähler mitbringen?

Und das müssen die Wähler mitbringen: eine Wahlbenachrichtigung und einen gültigen Personalausweis. Bei der Stimmabgabe nennt der Wähler seinen Namen und zeigt seine Wahlbenachrichtigung. Kann der Wähler seine Wahlberechtigung nicht vorlegen, kann er dennoch wählen, wenn der Wahlvorstand keinen Zweifel an seiner Identität hat, der Wähler einen Ausweis vorlegen kann oder wenn er persönlich bekannt ist. Der Wahlvorstand prüft, ob der Wähler zur Stimmabgabe berechtigt ist, durch einen Eintrag im Wählerverzeichnis oder durch die Vorlage eines gültigen Wahlscheins.

Weil die Wahl geheim ist, geht man in eine Kabine, um sein Kreuzchen zu machen. Anschließend wird der Stimmzettel gefaltet und in die Wahlurne gesteckt. Die Wahllokale werden durch die Wahlhelfer in zwei Schichten mit je drei Personen besetzt, Schichtwechsel ist um 12.45 Uhr. Ist das Wahllokal geschlossen, zählen die Wahlhelfer der beiden Schichten die Stimmen im Wahllokal aus. Zu rechnen ist damit, so die Auskunft aus der Gemeindeverwaltung, dass das Ergebnis bereits gegen 19 Uhr vorliegt und in der Gemeindehalle Albbruck bekannt gegeben wird.

Das Kandidatenduell in Albbruck 2023

Im großen SÜDKURIER-Kandidatenduell müssen die Bürgermeisterkandidaten vor laufender Kamera Farbe bekennen. Die Wähler in Albbruck wollen wissen, woran sie sind. Diese SÜDKURIER-Videoformate zeigen es ihnen.

Die Debatte: Stefan Kaiser, Manfred Vogelbacher und Kilian Kronimus stellen sich den Fragen der Moderatoren (Videodauer ca. 25 Minuten)

Ja oder Nein? Die Bürgermeisterkandidaten Kaiser, Vogelbacher und Kromnimus in der Schnellfragerunde (Videodauer: ca. 4 Minuten)

Das Fragenkarussell dreht sich: Die drei Bürgermeisterkandidaten beantworten Fragen – in einem Atemzug (Videodauer: dreimal ca. 2 Minuten)

Alles rund um die Wahl

Bereits im Vorfeld der Bürgermeisterwahl, am Wahltag selbst und nach der Wahl halten wir Sie auf dem Laufenden. Alle Informationen rund um die Bürgermeisterwahl in Albbruck haben wir hier in diesem Artikel für Sie gebündelt: