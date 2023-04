Lange sah es so aus, als ob die Bürgermeisterwahl am Sonntag, 7. Mai, in Albbruck ein Sololauf für Amtsinhaber Stefan Kaiser (55) werden würde. Nun geht aber doch ein Trio ins Rennen.

Wer sind die Herausforderer?

Am letzten Tag der Bewerbungsfrist gaben am 11. April Manfred Vogelbacher (33) und Kilian Kronimus (58) auf dem Rathaus für den Wahlausschuss die für eine Kandidatur notwendigen Unterlagen ab. Beide Herausforderer Kaisers kommen aus Albbruck, wo sie derzeit auch leben.

Werden alle drei Kandidaten zugelassen?

Ja. Der Gemeindewahlausschuss erklärte direkt am Abend alle drei Bewerbungen für zulässig.

Wer steht auf dem Stimmzettel bei der Bürgermeisterwahl ganz oben?

Weil er seine Bewerbung bereits ganz zu Beginn der Frist eingereicht hatte, wird Bürgermeister Stefan Kaiser auf dem Stimmzettel auf Platz eins gesetzt. Über Platz zwei und Platz drei entschieden wenige Minuten. Manfred Vogelbacher war kurz nach 9 Uhr auf dem Rathaus erschienen, um seine Bewerbung festzumachen, Kilian Kronimus kurze Zeit später, weshalb er auf dem Stimmzettel als drittplatzierter Kandidat aufgeführt werden wird, Vogelbacher an zweiter Stelle.

Warum kandidiert Amtsinhaber Stefan Kaiser für eine dritte Amtszeit in Albbruck?

Albbrucks Bürgermeister Stefan Kaiser tritt für eine dritte Amtszeit an. | Bild: Vonberg, Markus

Seit fast 30 Jahren hat Stefan Kaiser seinen Arbeitsplatz in dem in den 1970er Jahren erbauten Rathaus der 7500-Einwohner-Gemeinde, seit 1994 als Hauptamtsleiter, seit 2007 als Bürgermeister. Über seine Beweggründe für eine erneute Kandidatur als Bürgermeister nannte er kürzlich die eigene Gesundheit, die Meinung der Familie und die Gestaltungsmöglichkeiten. Mehr dazu lesen Sie in diesem Portrait.

Warum tritt Manfred Vogelbacher bei der Bürgermeisterwahl an?

Herausforderer Manfred Vogelbacher. | Bild: Vogelbacher

„Es ist meine Verbundenheit mit Albbruck. Hier komme ich her“, sagte der aus dem Ortsteil Steinbach stammende und heute in Etzwihl lebende Manfred Vogelbacher im Gespräch mit unserer Zeitung zu den Gründen seiner Kandidatur. Schon sein Urgroßvater sei Bürgermeister in Buch gewesen. Seit etwa eineinhalb Jahren sei in ihm dann selbst die Idee gereift, sich ebenfalls als Bürgermeister in seiner Heimatgemeinde zu bewerben, so Vogelbacher. Andere hätten ihn darin bestärkt.

„Ich traue mir das auf jeden Fall zu“, sagte der gelernte Schreiner, der nach einem Studium an der Hochschule Rosenheim bei Lignotrend in Weilheim zuerst im Qualitätsmanagement und in der Prozessoptimierung und dann in der Produktionsleitung arbeitet. „Im Prinzip ist eine Verwaltung wie ein Unternehmen, das man führen muss. Der Bürgermeister ist im Prinzip der Geschäftsführer der Gemeinde. Vogelbacher ist ledig, hat keine Kinder und gehört keiner Partei an. Er ist ehrenamtlich in der Pfarrei Birndorf tätig, für die er Jugendzeltlager organisiert.

Warum tritt Kilian Kronimus bei der Bürgermeisterwahl an?

Herausforderer Kilian Kronimus. | Bild: Kronimus

„Es ist sehr, sehr wichtig in der Demokratie, dass immer mindestens zwei antreten“, sagte Kilian Kronimus über die Gründe für seine Kandidatur. Dass es nun drei Bewerber für das Bürgermeisteramt gebe, sei umso besser. Bereits vor 16 Jahren hatte sich Kronimus 2007 in Albbruck um das Bürgermeisteramt beworben, unterlag aber wie andere Kitkandidaten dem Wahlsieger Stefan Kaiser. Auch 2013 in Rickenbach kandidierte Kronimus als Bürgermeister, ebenso unter anderem bei Landtags- und Bundestagswahlen für die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP), der er seit Jahrzehnten angehört.

„Ich bin Realist: Ich werde wohl keinen Erdrutschsieg holen“, erklärte Kronimus. Er könne die Wahl aber als Forum nutzen für seine Ideen und was man anders machen könne in der Gemeindepolitik. Der studierte Elektrotechniker arbeitet seit 2020 als Lehrer an Beruflichen Schulen, aktuell in Lörrach. Er lebt in Albbruck, ist ledig und hat keine Kinder.

Wann ist die Bürgermeisterwahl in Albbruck?

Am Sonntag, 7. Mai, wählt Albbruck einen neuen Bürgermeister. Es bewerben sich Amtsinhaber Stefan Kaiser um eine dritte Amtszeit, der Produktionsleiter Manfred Vogelbacher sowie der Berufsschullehrer Kilian Kronimus.

Gibt es eine offizielle Kandidatenvorstellung in Albbruck?

Alle drei Bewerber werden wahrscheinlich die Gelegenheit haben, sich bei einer von der Gemeinde organisierten Veranstaltung den Wählern vorzustellen. Der Gemeinderat Albbruck hatte entschieden, dass es eine Kandidatenvorstellung nur geben soll, wenn der seit 16 Jahren amtierende Bürgermeister Stefan Kaiser nicht einziger Bewerber bleibt. Als mögliches Datum für eine offizielle Kandidatenvorstellung wird der Dienstag, 2. Mai, gehandelt, das wäre fünf Tage vor der Wahl.