Für die Bürgermeisterwahl in Albbruck wird es am Mittwoch, 3. Mai, 19 Uhr, in der Albbrucker Gemeindehalle eine offizielle Vorstellung der drei Kandidaten geben. Dies beschloss am Montag der Gemeinderat. Zur Wahl stehen der amtierende Bürgermeister Stefan Kaiser, Manfred Vogelbacher und Kilian Kronimus. Die Bürgermeisterwahlen werden am Sonntag, 7. Mai, abgehalten.

Zuhörer haben fünf Minuten Zeit für Fragen an jeden Kandidaten

Die Details der Kandidatenvorstellung erklärte in der Sitzung Hauptamtsleiter Ralf Kuhlmey: Die einzelnen Kandidaten erhalten jeweils 15 Minuten Zeit, um sich vorzustellen. Diese Redezeit darf nicht überschritten werden. Dabei ist der Einsatz technischer Hilfsmittel nicht zulässig. Anschließend haben die Zuhörer für fünf Minuten die Möglichkeit, dem einzelnen Kandidaten Fragen zu stellen.

Wenn einer spricht, müssen die anderen draußen warten

Während der Vorstellung eines Bewerbers halten sich die anderen Bewerber außerhalb des Veranstaltungsraumes auf. Nach der Einzelvorstellung findet eine Fragerunde mit allen Bewerbern statt. Die Anwesenden haben dabei die Möglichkeit, an einzelne oder auch an alle Kandidaten Fragen zu stellen, aber keine Statements abzugeben. Diese Fragerunde ist auf maximal 30 Minuten begrenzt.

Keine Wahlwerbung im redaktionellen Teil des Amtsblatts

Beschlossen wurde im Gemeinderat auch, dass das Gemeindeblatt „Albbrucker Info“ von den Kandidaten zur Wahlwerbung genutzt werden kann, allerdings nur unter Bezahlung im Anzeigenteil. Im letzten Amtsblatt vor der Wahl ist keine Wahlwerbung mehr zugelassen, der Grund: Bei falscher Darstellung oder falscher Behauptung könnte nicht mehr entsprechend reagiert werden. Flyer dürfen grundsätzlich nicht im Amtsblatt eingelegt werden.

Kein Wahlkampf in öffentlichen Räumen – Ausnahme Birkingen

Die Gemeindewappen dürfen von den Bewerbern für Wahlwerbung verwendet werden, wobei die Erweckung eines amtlichen Charakters grundsätzlich zu vermeiden ist. Kommunale Gebäude werden für die Wahlveranstaltungen einzelner Kandidaten nicht zur Verfügung gestellt, mit Ausnahme im Ortsteil Birkingen, da es hier keine anderen Räumlichkeiten gibt. Eine Verlinkung der Gemeinde-Internetseite mit der Homepage einzelner Kandidaten findet nicht statt.

