Albbruck/Schachen (de) Am Samstag, 26. und Sonntag, 27. ,September findet in Schachen das traditionelle Auto-Cross-Rennen statt. Vor über vier Jahrzehnten reiften beim Stock-Car-Club Albbruck die Überlegungen ein internationales Rennen zu veranstalten. Und seither gibt es alljährlich am letzten Augustwochenende eine Neuauflage der Veranstaltung, die stets mehr Rennfahrer anzieht und das Besucherinteresse ansteigen lässt.

Zahlreiche Arbeitseinsätze

Die Vereinsverantwortlichen um den Vorsitzen Carlos Groß freuen sich, dass innerhalb der Anmeldefrist über 220 Zusagen signalisiert wurden. Zu der im Drei-Nationen-Cup startenden Rennveranstaltung, werden Fahrer und Fahrerinnen aus Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Spanien und Österreich erwartet. Viele von ihnen setzen innerhalb ihrer Familie die Passion für den Autorennsport fort und waren teilweise auch schon als Kinder bei den Rennen auf den Zuschauerrängen oder im Fahrerlager mit dabei. Speziell dieses wird von den Teilnehmern in Schachen sehr geschätzt. Dank der guten Organisation wird auch von den Mechanikertrupps und den mitreisenden Familien der zwei- oder gar dreitägige Aufenthalt auf dem ehemaligen Sandgrubengelände gerne in Anspruch genommen. Neben den im internationalen Wettbewerb Führenden sind auch Vereinsmitglieder, die in den unterschiedlichen Klassen auf Punktejagd gehen und alles versuchen werden den Tagessieg einzufahren. Zahlreiche Arbeitseinsätze liegen hinter den engagierten Vereinsmitgliedern. Sie haben die Strecke optimiert und haben mit entsprechenden Vorkehrungen auch für die Besucher für die größtmögliche Sicherheit gesorgt. Von Freitagfrüh an werden die Teilnehmer im Fahrerlager mit ihren Boliden und Wohnwagen im Fahrerlager erwartet.

Um 8 Uhr startet am Samstag das diesjährige internationale Autocross mit dem Zeitfahren aller Klassen. Dabei werden alle Starter ihr Bestes geben um am Ende möglichst vorne mit dabei zu sein.

Nach der Mittagspause wird mit den ersten Rennläufen gestartet. Zudem gibt es mit dem Rennen um den Schachen-Cup ein besonderes Highlight. Dessen Siegerehrung und Auszahlung des Preisgeldes an die Bestplatzierten erfolgt ab

20 Uhr bei der Party im Festzelt. Hier erwartet die Gäste bis 21 Uhr die Happy-Hour.

Am Sonntagmorgen werden ab

8 Uhr weitere Rennläufe stattfinden. Im weiteren Verlauf der Veranstaltung ist vor der Mittagspause die Fahrervorstellung geplant. Nach dem letzten Finallauf werden die Teilnehmer des Gedächtnis-Rennens an den Start gehen und mit deren Siegerehrung im Festzelt, wird das diesjährige Schachener Auto-Cross-Rennen enden.

Die Eintrittspreise liegen für das Wochenendticket für Erwachsene ab 16 Jahren bei

15 und Jugendlichen von zwölf bis 15 Jahren bei 5 Euro. Das Tagesticket je Renntag liegt bei 10 Euro für Erwachsene und Jugendliche bei 5 Euro. Ab Sonntag, 13 Uhr bezahlen Erwachsene 5 Euro Eintritt und Jugendliche 3 Euro Kinder bis 12 Jahren sind frei.