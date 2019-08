Lange vor dem Rennen waren die Vereinsmitglieder im Arbeitseinsatz. Vor allem die Pflege der Anlage hatten sie dabei im Fokus. Mäharbeiten wurden durchgeführt, das Vereinsheim gestrichen und der Brücke zum Innenbereich des Renngeländes ein neuer Anstrich verpasst. In den letzten Tagen galt es die letzten Vorbereitungen an den Sicherungsanlagen und der Streckenerhaltung zu treffen.

Insgesamt sammeln die Starter in 13 Klassen Punkte für den „3-Nationen Cup“. Zudem werden weitere Sonderklassen an den Start gehen. Ein besonderer Höhepunkt wird der zum 4. Mal in diesem Jahr ausgetragene Schachen-Cup sein. Dabei werden 18 Fahrer aus allen Klassen gegeneinander fahren. Das Preisgeld in Höhe bis zu 400 Euro wird komplett ausgeschüttet und der Sieger mit einem ein Meter hohen Pokal ausgezeichnet. Nach dem extrem spannenden Rennverlauf im vergangenen Jahr ging der zweite Vereinsvorsitzende des Stock-Car-Clubs Albbruck, Markus Hilpert aus Waldshut-Tiengen als Sieger hervor.

Am Sonntag wird das Renngeschehen ab 8 Uhr fortgesetzt. Nach den zwei Rennläufen kommt es zur Fahrervorstellung und schließlich zu den Finalläufen. Im Anschluss an das „Halbe-Stunde-Gedächtnis-Rennen“ findet im Festzelt die Siegerehrung statt.

13 Klassen im „3-Nationen-Cup“ und zwei Sonderklassen werden beim 40. Auto-Cross am kommenden Wochenende in Schachen an den Start gehen.

Albbruck – In diesem Jahr findet zum 40. Mal das Autocross-Rennen in der Sandgrube in Albbruck-Schachen statt. Am 31. August und 1. September werden wieder wie in den letzten Jahren über 200 Fahrer erwartet. Längst hat sich unter den Insidern herumgesprochen, dass diese Rennveranstaltung bestens organisiert ist, über eines der schönsten Renngelände verfügt und die Infra­struktur sehr gut ist. Zudem finden hier die Teilnehmer mit ihrem familiären Gefolge rund um das Fahrerlager ideale Bedingungen.

Sie kommen aus allen Teilen Deutschlands, der Schweiz, Österreich, Frankreich, Belgien, Spanien und Italien. Dabei gibt es neben dem Renngeschehen auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm, das bereits am Freitagabend mit dem Auftritt der „Isolierband“ im Festzelt seinen Lauf nimmt.