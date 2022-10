Festivals finden meist in Stadien oder an prominenten Orten statt. Doch nun ist am 7. und 8. Oktober eine Premiere im Villinger Gewerbegebiet Vockenhausen geplant. Das ist bekannt für ein Großunternehmen wie Continental oder diverse Autohäuser, aber als Austragungsort für ein Musikereignis?

Einen ersten Hinweis für die Antwort auf diese Frage gibt die Adresse des Musikfestivals: Philipp-Reis-Straße 18. Hier sitzt die Eventagentur der Brüder Sauser. Und in genau deren Halle sind die Auftritte unter anderem der Dörr-Brüder, „Papi‘s Pumpels“ und „Soulmachine“ geplant.

Wo es Karten gibt Einlass am Freitag, 7. Oktober, ist um 19 Uhr. Die Konzerte beginnen um 20 Uhr und die Tickets kosten 13 Euro zuzüglich Gebühren im Vorverkauf. Am Samstag, 8. Oktober, startet der Einlass ab 16 Uhr, Konzertbeginn ist um 17.30 Uhr und die Karten gibt es zu 15 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühren. Tickets sind an allen bekannten regionalen Vorverkaufsstellen, online unter www.vs-festival.de oder lokal im Vaude-Store in der Niedere Straße 12 in Villingen erhältlich. Weitere Infos unter www.vs-festival.de.

Die Band „The Soulmachine“ wird zehn Jahre alt. Das wird bei dem zweitägigen Festival gefeiert. | Bild: Richard Trojan

Anlass ist das zehnjährige Bestehen von „Soulmachine“, einer ursprünglich in Rottweil beheimateten Band. Bandleader Matthias Werner und Eventveranstalter Kai Sauser kennen sich aus Donaueschingen. Da bei der Vorplanungen nicht klar gewesen sei, ob das Festival VS noch unter Coronabedingungen hätte stattfinden müssen, habe man sich für den Firmensitz von Sauser entschieden.

Dort hätten die Konzerte im Fall des Falles auch im Freien stattfinden können, berichtet Kai Sauser, die notwendigen Absperrgitter und das Gelände seien vorhanden. Nun hat sich die Coronapandemie entschärft, die Konzerte können in der Halle, im besten Fall vor 1000 Besuchern gespielt werden.

„Diva“ wird auch kommen, die Gruppe ist schon bei der Schwenninger Kulturnacht aufgetreten. | Bild: Veranstalter

„The Soulmachine“ wollen so ausgiebig ihren zehnjährigen Bandgeburtstag feiern, heißt es in der Presseankündigung. Eingeladen haben die zehn Musiker um ihren Bandleader Matthias Werner zwei Gastbands: „Diva“, bekannt durch ihre Auftritte im Rahmen der Schwenninger Kulturnacht, sowie die Rock ‚n‘ Roller von „Billy Bob and the Buzzers“ bilden das Vorprogramm zu dieser Geburtstagsparty am Samstag, wenn sechs Stunden Livemusik gespielt werden.

Die Rock ‚n‘ Roller von „Billy Bob and the Buzzers“ sind am Samstag eingeladen. | Bild: Veranstalter

Bereits am Freitagabend nehmen „Papi‘s Pumpels“ Gäste mit auf eine musikalische Reise durch die Schlagerwelt der 1970er Jahre. Das Konzert dieser regional sehr bekannten Partyband sei bisher gut gebucht, berichtet Kai Sauser. Zwischen 200 und 300 Karten sind noch im Vorverkauf. Derzeit sei wegen der Nachfrage unsicher, ob „wir dafür eine Abendkasse einrichten“. „Papi‘s Pumpels“ besitzen im Süden Deutschlands eine große Fangemeinde, sogar ein Fanbus aus dem Alb-Donau-Kreis sei schon angekündigt, berichtet Sauser.

Auch beim Konzert von „The Soulmachine“ sei die Nachfrage gut, allerdings gebe es hier noch mehr Karten.

Eric und Carsten Dörr aus VS-Villingen bilden die Vorgruppe von „Papi‘s Pumpels“. | Bild: Veranstalter

Angeheizt werden die „Pumpels“ durch die Lokalmatadoren Eric und Carsten Dörr. Die beiden Brüder bieten ein breites Spektrum an Songs aus der Rock- und Popmusik.

Catering im Hof

Alle Konzerte werden wettergeschützt in der extra für diesen Anlass ausgeräumten großen Lagerhalle stattfinden, das Catering mit zwei großen Getränkeständen und drei Food Trucks ist Open-Air auf dem Innenhof der Sauser Event GmbH in der Philipp-Reis-Straße 18 geplant, berichten die Organisatoren weiter.