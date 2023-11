Noch nichts vor am Wochenende? Und wie sieht es ab Montag aus? Ich habe die Fülle an Veranstaltungen in der Region gesichtet und für unsere Leserinnen und Leser spannende Tipps von Samstag bis Freitag herausgepickt.

Unsere Liste mit aktuellen Vorverkäufen hilft zudem dabei, rechtzeitig eine Eintrittskarte für Konzerte und Ereignisse zu bekommen, die weiter in der Zukunft liegen.

Das sind meine fünf Favoriten für die kommenden Tage:

Weihnachtsmärkte, Villingen-Schwenningen

Vorfreude auf festliche Tage bietet der Adventsmarkt in Schwenningen noch bis 3. Dezember – ein Tag tanzt dabei aus der Reihe. | Bild: Jens Hagen/WTVS

Die Stadt Villingen-Schwenningen fasst 2023 die besinnlichen Veranstaltungen zum Jahresende unter der Klammer Weihnachtsmomente zusammen. Los geht es am 23. November mit dem Adventsmarkt auf dem Schwenninger Muslenplatz. Geboten werden unter anderem kulinarische Spezialitäten, Handwerkskunst und Kinderprogramm. Geöffnet ist jeweils Montag bis Samstag von 11 bis 21 Uhr und sonntags von 11 bis 20 Uhr. Mit einer Ausnahme: Am Totensonntag, 26. November bleibt der Adventsmarkt geschlossen.

Seit Wochen stellen die Mitglieder der Obereschacher Frauengemeinschaft die Weihnachtsartikel für ihren Adventsbasar her. | Bild: Kurt Weiß

Als Alternative biete sich am Totensonntag ein Besuch in Obereschach an. In der Festhalle richtet die Frauengemeinschaft ihren Adventsbasar aus. Von 14 Uhr bis 17 Uhr gibt es selbst gebastelte Advents- und Türkränze, selbst gemachte Liköre, Marmeladen und Weihnachtsgebäck sowie weitere Geschenkartikel. Auch der Eine-Welt-Laden Karibu aus Bad Dürrheim und die Ministranten haben eigene Stände. Der Gewinn soll an eine gemeinnützige oder karitative Einrichtung gehen.

Mamma Mia, Bad Dürrheim

Einen Abend voller Romantik, Humor und Liedern zum Mitsingen verspricht die das Abba-Musical „Mamma Mia“ in Bad Dürrheim. | Bild: Ildiko Kardos

Drei mögliche Väter, zwei unvergessliche Tage und eine griechische Insel. Das ist das Erfolgsrezept des Musicals „Mamma Mia“. Die charmante Geschichte über die Suche nach den eigenen Wurzeln und der großen Liebe bekommt ihren Schwung durch die Musik von Abba. 22 der größten Hits der schwedischen Pop-Gruppe sind in dem Stück verarbeitet.

Die humorvolle Geschichte wird am Donnerstag, 30. November, um 20 Uhr im Kurhaus Bad Dürrheim aufgeführt. Vorverkauf über das Haus des Gastes.

Danke für nichts, VS-Villingen

Umweltaktivisten stürmen die Bühne im Theater am Ring. Sie wollen den Planeten retten und fordern eine gerechte Gesellschaftsordnung. Aber die Gesellschaft stempelt sie als Terroristen ab. Tiefsinniges Musical zu aktuellen Entwicklungen. | Bild: Opernwerkstatt am Rhein

Generation Z steht am Ende des Alphabets, vielleicht ist es auch die letzte Generation. Deshalb begehrt sie auf. Eine Gruppe von Umweltaktivisten wird inhaftiert, nachdem sie sich mutmaßlich in die Tagesschau gehackt haben. Sind sie Terroristen oder doch unschuldig?

Am Samstag, 26. November, um 20 Uhr ist das Musical „Danke für Nichts“ im Theater am Ring in VS-Villingen zu sehen. Karten gibt es im Vorverkauf.

Künstlergilde, Donaueschingen

Chris Leithaeuser (von links), Ariane Faller, Kulturamtsleiterin Kerstin Rüllke, Charly Walter und Martin Schwer bereiten die Ausstellung Kügi Reloaded in der Donauhalle vor. | Bild: Roland Sigwart

Die Künstlergilde Donaueschingen arbeitet an einem fulminanten Neustart. Der soll mit einer großen Ausstellung gelingen. Bei „Kügi Reloaded“ werden neben neben Mitgliedern der Künstlergilde zahlreiche Gastkünstler aus Schwarzwald-Baar, Rottweil, Heuberg und Bodensee ihre Werke zeigen. Es sprechen Bürgermeister Severin Graf, Charly Walter und Ariane Faller.

Eröffnet wird die Schau am Freitag, 1. Dezember, um 19.30 Uhr. Für Musik sorgt das Duo „Remain a Mystery“ mit Gitarre, Gesang und Hand Pan. Die Ausstellung ist bis Sonntag, 10. Dezember, im Bartok-Saal der Donauhallen zu sehen.

Musikakademie, VS-Villingen

Die Schlagzeuger der Musikakademie VS geben ein gemeinsames Konzert. | Bild: Musikakademie VS

Musikalität, rhythmische Virtuosität, Komik und visuelle Eindrücke: 50 Schlagzeuger der Musikakademie VS geben ein gemeinsames Konzert. Auf Drums, Congas, Bongos, Marimba, Vibraphon und vielen Instrumenten mehr spielen sie jazzig-groovig ebenso wie modern-fetzig. Begleitet werden die Schlagzeuger von Tanzeinlagen.

Anlässlich des Konzertes wird der von der Musikakademie eingerichtete Fritz-Ewald-Jazz-Preis an Nachwuchsmusiker verliehen. Am Samstag, 25. November, um 20 Uhr im Theater am Ring. Karten im Vorverkauf über die Homepage der Stadt.

Rückblick in Bildern: Waren Sie dabei?

Überauchen legt einen Frühstart in den Advent hin. Der Brigachtaler Ortsteil hatte am Samstag und Sonntag, 18./19. November, zu einem der ersten Weihnachtsmärkte der Saison. Bei diesen Bildern kommt Vorfreude auf.

Martin Weidinger weiß, was die Besucher der Revival-Party hören wollen. Der Meckergilden-Vorsitzende ist ein ehemaliger DJ der legendären Villinger Jugend-Disco Lollipop. | Bild: Dominik Zahorka

In die Vergangenheit geht der Blick bei den Lollipop-Revival-Partys der Meckergilde. Im Klosterhof in Villingen-Schwenningen zelebrieren Fans der legendären Jugenddisco das Lebensgefühl der 70er-, 80er- und 90er-Jahre – natürlich mit der passenden Musik. Und so sieht das dann aus.

