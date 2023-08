Die dunklen Wolkenwände hatten schon am früheren Abend erahnen lassen, was sich am Donnerstag, 24. August, über dem Schwarzwald-Baar-Kreis zusammenbraute. Nach 20 Uhr ging es dann mit Sturmböen und Starkregen los, der Himmel erleuchtet von zahllosen Blitzen.

Viele Feuerwehreinsätze

Das Unwetter hat nach Polizeiangaben vorwiegend in den Landkreisen Tuttlingen, Rottweil und dem Schwarzwald-Baar-Kreis zu zahlreichen Einsätzen von Polizei und Feuerwehr geführt.

Gewitter über Pfaffenweiler am 24. August Video: Simon, Guy

Von etwa 19.40 Uhr bis 22 Uhr gingen nach Polizeiangaben beim Polizeipräsidium Konstanz weit über 200 Notrufe ein, die zu unwetterbedingten Einsätzen führten und entweder von Polizeistreifen oder der Feuerwehr bewältigt werden mussten.

Bäume und Äste auf den Straßen

Hauptsächlich wurden umgestürzte Bäume, abgerissene Äste auf den Straßen sowie über Fahrbahnen laufendes Wasser und vereinzelte umgeworfene Bauzäune gemeldet.

Der Sturm am Abend des 24. August hat den Bauzaun am Oberen Brühl in Villingen umgeworfen. Große Teile der Gitter ragen in die Pontarlierstraße hinein. | Bild: Block, Andreas

Meldungen über Großschadensereignisse im Zusammenhang mit dem Unwetter gingen bei der Polizei nicht ein. In Schabenhausen bei Niedereschach schlug ein Blitz in einen Baum ein.

Gewitter-Impressionen vom Donnerstagabend bei Furtwangen: Abgerissene Äste und Zweige liegen auf der regennassen Straße. | Bild: Stein, Moritz

Die Schwarzwaldbahn zwischen St. Georgen und Donaueschingen war zeitweise gesperrt, so dass kein Bahnverkehr möglich war. Am Freitagmorgen war die Strecke nach Angaben einer Bahn-Sprecherin bereits wieder geräumt.

Waldbesuch ist lebensgefährlich

Im Villinger Stadtwald hat der Gewittersturm zu erheblichen Schäden geführt, teilt die Stadtverwaltung mit. Das städtische Forstamt bittet alle Bürgerinnen und Bürger, den Wald vorerst nicht zu betreten.

Gewitter am Freitagmorgen in Villingen Video: Block, Andreas

Schiefstehende Bäume und Äste können auch im Nachgang des Sturms noch umkippen, zudem sind weitere Gewitter angekündigt.

Blitzparade in Furtwangen Video: Wursthorn, Jens

Schon am Freitagmorgen ging gegen 9.30 der nächste starke Schauer nieder. Das Forstamt warnt eindringlich: „Wer jetzt in den Wald geht, riskiert sein Leben.“

Forstamt beseitigt Gefahrenquellen

Aktuell ist das Forstamt dabei, die große Gefahrenquellen an öffentlichen Straßen sowie Bahnlinien zu beseitigen, bevor die innere Walderschließung angegangen wird, bei der auch Wander-, Spazier- und Radwege gesichert und bereinigt werden.

Starker Regenguss am Morgen des 25. August: Hier der Platz vor dem Villinger Riettor durch eine nasse Busscheibe hindurch fotografiert. | Bild: Block, Andreas

In Deilingen-Delkhofen im Landkreis Tuttlingen schlug ein Blitz in ein Gebäude ein. In beiden Fällen kam es zu keinem Brand und auch zu keinen Personenschäden. In Tuttlingen und auf dem Autobahnparkplatz Eschachtal Ost im Landkreis Rottweil fiel je ein Baum auf ein Auto und verursachte erheblichen Schaden.

Unfall auf der A864

Ein Kleinwagen ist während des Unwetters auf der A864 aus der Spur geraten und wurde schwer beschädigt. Die Insassen kamen vergleichsweis glimpflich davon, müssten aber sicherheitshalber ins Krankenhaus.

So erlebte Tuttlingen das Unwetter

Von ähnlich gravierenden Schäden wie beim letzten Sturm im Juli berichtet die Stadtverwaltung Tuttlingen in einer Mitteilung. Alles in allem seien Feuerwehr und Bauhof an 31 Stellen im Einsatz gewesen.

Unter anderem musste in Möhringen ein Pfadfinderlager evakuiert werden. Zudem hatte die Feuerwehr während des Unwetters zahlreiche Einsätze zu bewältigen, bei welchen die Polizei nicht eingesetzt werden musste.

Bäume stürzen beim Unwetter in Tuttlingen auf Autos. | Bild: Stadtverwaltung Tuttlingen

Wie stark der Stadtwald betroffen ist, konnte Berthold Welte, Leiter des Reviers Tuttlingen, am Freitagvormittag noch nicht endgültig einschätzen. „Es gibt fast keinen Weg, der nicht durch umgestürzte Bäume versperrt ist. Allein das sagt schon etwas aus – und erschwert uns natürlich die Arbeit.“ Es werde wohl bis Mitte kommender Woche dauern, bis man einen verlässlichen Überblick über die Lage habe, so Welte.

Bauhof muss Menschen aus Autos bergen

Am Rußberg war auch einer der größten Einsätze des Bauhofs. Allein hier lagen vier Bäume auf der Straße und versperrten die Fahrbahn. An insgesamt sieben Stellen im Stadtgebiet musste der Bauhof umgestürzte Bäume beseitigen – und dabei auch in mehreren Fällen Menschen bergen, die in ihren beschädigten Autos eingesperrt waren. Personenschäden gab es aber zum Glück keine.

Der Bauhof räumt in Tuttlingen umgestürzte Bäume von der Straße. | Bild: Stadtverwaltung Tuttlingen

„Unsere Leute waren fast die ganze Nacht im Einsatz“, berichtet Roland Bach vom Bauhof, und auch die Feuerwehr war bis in die frühen Morgenstunden unterwegs.

In der Nacht auf Freitag hat der Bauhof viele Einsätze nach dem Gewitter. | Bild: Stadtverwaltung Tuttlingen

Neben umgestürzten Bäumen mussten sich die Helfer auch um einzelne vollgelaufene Keller sowie Schäden am Dach der Schillerschule kümmern. Hier hatte der Sturm einige Ziegel herab gerissen.

In Möhringen wird Pfadfinderlager evakuiert

Einer der größten Einsätze war in Möhringen: Hier musste das Zeltlager der Pfadfinder aus dem badischen Emmingen evakuiert werden. Nachdem einzelne Zelte eingestürzt waren, beschlossen die Verantwortlichen, das Lager komplett zu räumen. Die 24 Jugendlichen und ihre Betreuer wurden über Nacht in der Möhringer Sporthalle untergebracht und am Freitag vorzeitig von ihren Eltern abgeholt.

Gewitter nähmen schnell extreme Ausmaße an

Vom Ausmaß her, so die Einschätzung von Feuerwehrkommandant Klaus Vorwalder, könne man diesen Sturm durchaus mit dem vom Juli vergleichen, der seinerzeit auch zum Abbruch eines Konzerts beim Honberg-Sommer geführt hatte. Auffallend sei dabei, dass Gewitter mittlerweile sehr schnell extrem Ausmaße annähmen. „Das ist wohl der neue Standard.“

Tennenbronn Droht ein Schicksal wie beim Wacken-Open-Air? Fans sollen später zum Metalacker anreisen Das könnte Sie auch interessieren

Etwa 140 witterungsbedingte Einsätze und Notfälle verzeichnete das Polizeipräsidium Freiburg zwischen Donnerstag, 19 Uhr und Mitternacht. Die ersten Notrufe wegen umgestürzter Bäume gingen ab etwa 19:00 Uhr ein, überwiegend aus den Landkreisen Lörrach und Waldshut. Ab etwa 20 Uhr bis gegen 21 Uhr zog eine große Gewitterzelle über die Stadt Freiburg und Teile des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald hinweg.

In Freiburg Land unter

In und um Freiburg kam der Verkehr für etwa 30 Minuten in Teilen vollständig zum Erliegen. Straßen wurden überflutet, Bäume stürzten um, Keller liefen voll. Es kam auch zu Verkehrsunfällen, weil Autofahre vereinzelt auf auf der Fahrbahn liegende Bäume fuhren. Zahlreiche geparkte Autos wurden durch umfallende Bäume und Äste beschädigt.

Einige Autofahrer verloren beim Durchfahren der überfluteten Fahrbahnen ihre Kennzeichen und sogar in Einzelfällen ihren vorderen Stoßfänger. Am früher Morgen lagen laut einer Mitteilung des Polizeipräsidiums keine Informationen über verletzte Personen vor. Die Schäden seien aber erheblich. Eine Schätzung sei bisher nicht möglich.

Baden-Württemberg Starkregen und überflutete Straßen in Baden-Württemberg – Bahnstrecken zum Teil gesperrt Das könnte Sie auch interessieren

Das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald sprach am Freitagmorgen in einer Mitteilung von 226 Einsätzen im Kreisgebiet: 109 davon im südlichen Breisgau, 60 im Dreisamtal, 54 im Markgräflerland und drei im Hochschwarzwald. Insgesamt sein 515 Einsatzkräfte der Feuerwehren zwischen 20 Uhr und 02:30 Uhr beteiligt gewesen. Sie beschäftigten sich mit umgestürzten Bäumen, vollgelaufenen Kellern und überfluteten Straßen. Auch laut dieser Mitteilung habe es keine Personenschäden gegeben.